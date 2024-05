Mondo POS: con Axerve Easy, cashback del 50% sulle commissioni

Il mondo POS può trasformarsi in un labirinto di commissioni e canoni mensili che mettono a dura prova i tuoi profitti. Ma non temere, perché Axerve è qui per illuminare la tua strada con un'offerta davvero speciale: terminale di pagamento Easy con cashback del 50% sulle commissioni!

È un'occasione da non perdere! Hai tempo fino al 30 maggio per approfittare di questa incredibile promozione e ottenere il rimborso della metà delle commissioni pagate con Axerve Easy. Zero sorprese, solo vantaggi concreti per il tuo business.

Axerve Easy: mondo POS rivoluzionato dall’ultima promozione

Ma come funziona la promozione di Axerve? È semplicissimo: scegli il terminale Easy, dotato di sistema operativo Android, stampante integrata e SIM dati con traffico incluso, entro il 30 maggio e la fintech ti restituirà il 50% delle commissioni sotto forma di cashback. Ecco altri motivi per farlo:

Canone mensile a 0: niente canoni fissi che pesano sul tuo bilancio, solo il costo delle transazioni effettuate.

niente canoni fissi che pesano sul tuo bilancio, solo il costo delle transazioni effettuate. Mobilità: accetta pagamenti ovunque tu sia, anche in assenza di connessione Wi-Fi, grazie alla batteria integrata e alla SIM dati inclusa.

accetta pagamenti ovunque tu sia, anche in assenza di connessione Wi-Fi, grazie alla batteria integrata e alla SIM dati inclusa. Facilità d'uso: il terminale è intuitivo come uno smartphone, ideale per te e per il tuo staff.

il terminale è intuitivo come uno smartphone, ideale per te e per il tuo staff. Sicurezza: i tuoi pagamenti saranno sempre al sicuro grazie ai più alti standard di sicurezza.

Questa è la scheda tecnica del terminale PAX A920 Pro:

Dimensioni: L 17,8 * P 7,8 * H 5,4 cm.

Peso: 390 grammi.

Connettività: Wi-Fi + 4G (SIM inclusa).

Stampa dello scontrino.

Sistema operativo Android.

Se vuoi rendere i tuoi pagamenti elettronici più dinamici, convenienti e veloci, richiedi oggi stesso il terminale cliccando sul bottone qui sotto. Axerve Easy resterà sempre al tuo fianco per aiutarti a far crescere il tuo business. Il cashback del 50% sulle commissioni sta trasformando il mondo POS grazie ad Axerve.

