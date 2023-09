L'intelligenza artificiale è una tecnologia innovativa che ha rivoluzionato diversi campi. Essa offre supporto a moltissimi ambiti lavorativi, perché può essere utilizzata per i più svariati scopi. Anche chi sviluppa software può trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale, applicandola per automatizzare processi, generare contenuti e molto altro. Per utilizzare l'intelligenza artificiale in questo campo in modo efficiente, è necessario disporre di dispositivi adeguati e di strumenti avanzati e facili da usare. Ecco quali sono i migliori strumenti di intelligenza artificiale per gli sviluppatori.

Sourcegraph Cody: AI per lo sviluppo software

Sourcegraph Cody è un assistente di codifica basato sull'intelligenza artificiale che permette di scrivere codice in modo più veloce e accurato. Cody è alimentato dal grafo del codice di Sourcegraph, che gli permette di conoscere l'intera base di codice e di usare il contesto per dare risposte più pertinenti e generare codice più adatto.

Lo strumento offre funzionalità gratuite e potenti, come l'auto completamento guidato dall'AI, la chat per fare domande sul codice, i comandi per eseguire azioni comuni e la possibilità di richiedere una correzione. Sourcegraph Cody è lo strumento ideale anche per i team, perché supporta e velocizza le diverse fasi di lavoro, così da superare le sfide dello sviluppo software e creare applicazioni innovative e competitive.

Stepsize AI: l'assistente intelligente per gli sviluppatori

Stepsize AI anche in questo caso uno strumento di supporto basato sull’intelligenza artificiale, più precisamente un vero e proprio assistente intelligenze. Stepsize AI agisce come storico e coordinatore di progetto, integrandosi perfettamente con piattaforme come Slack, Jira, GitHub e altre. Questo permette di eliminare il sovraccarico di informazioni e le incomprensioni migliorando il lavoro, aumentando la produttività e in alcuni casi anche le tempistiche. Le funzioni di Stepsize sono precisione, supervisione, risposte immediate e anche un alto livello della privacy.

Stepsize è un Supervisore AI, in grado si osservare ogni attività, aggiornamento e decisione che poi analizza. Inoltre, osserva tutte le attività dei vari strumenti così da fornire risposte precise. Infatti, lo strumento permette di ottenere risposte istantanee a qualsiasi domanda. Tutto questo non significa mettere a rischio la privacy, in quanto tutte le informazioni prese non vengono mai usate per allenare l'AI dello strumento.

Mintlify tra editor e codice

Mintlify è una piattaforma in grado di integrarsi perfettamente con l’editor di codice utilizzato, per poi generare la documentazione per il codice in un istante. Mintlify è lo strumento ideale per gli sviluppatori che vogliono creare documentazione efficace e centrata sull'utente, senza perdere tempo e risorse. Mintlify è facile da usare e offre una potente suite di funzionalità, tra cui:

Ricerca chat basata sull'AI;

Suggerimenti di contenuto per migliorare la qualità e la chiarezza del testo;

Creazione automatica della documentazione delle API a partire da file OpenAPI

Fornisce statistiche e insight su come gli utenti interagiscono con la documentazione.

Adrenaline AI il consulente esperto di codice

Adrenaline AI è uno strumento di intelligenza artificiale gratuito che permette di capire qualsiasi base di codice in modo rapido e semplice. Adrenaline AI usa l'analisi statica, la ricerca vettoriale e l'AI per fornire informazioni rilevanti e approfondite sul codice, come il funzionamento, l'implementazione e il debug di un componente. Inoltre, Adrenaline AI permette tramite una chat di inserire domande sul codice e ricevere risposte immediate. È lo strumento di sviluppo ideale per trasformarsi in un consulente esperto, dato che è stato progettato per comprendere la base di codice.

Grit.io semplifica il lavoro

Grit.io lo strumento AI per semplificare il lavoro di manutenzione e aggiornamento del software. Con l'aiuto di GritQL, un linguaggio di interrogazione intuitivo per modificare il codice con l'analisi statica, e l'AI, Grit.io genera automaticamente pull request per risolvere il debito tecnico, come la migrazione da un framework all'altro, la conversione da un linguaggio di programmazione e la correzione degli errori e delle vulnerabilità. Grit.io si integra con le principali piattaforme di sviluppo, come GitHub, VS Code e la riga di comando. Lo strumento si presta ad essere il supporto ideale per i team che hanno a che fare con sistemi legacy e frequenti migrazioni di codice.

What The Diff: lo strumento per la revisione del codice

What The Diff è lo strumento che semplifica le revisioni del codice e migliora la comunicazione del team. Si tratta di uno strumento ideale per velocizzare determinate attività, soprattutto quando lo sviluppatore si trova bloccati davanti a infinite revisioni del codice. Grazie all'intelligenza artificiale, What The Diff consente ai team di scrivere descrizioni migliori delle richieste pull, esaminarle più rapidamente e tenere aggiornati tutti i membri, sia tecnici che non. Per procedere è necessario commentare le righe del codice sorgente che necessitano di refactoring, descrivere le modifiche desiderate e What The Diff suggerirà tali modifiche all'interno della richiesta pull. Lo strumento può anche generare riepiloghi delle richieste pull, senza usare gergo tecnico, per informare tutti sullo stato del progetto.

OtterPilot: assistente tecnico per le riunioni

OtterPilot è un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale che si occupa di gestire le riunioni da inizio a fine. OtterPilot si collega al tuo calendario Google o Microsoft e si unisce automaticamente alle riunioni su diverse piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. OtterPilot registra l'audio, scrive le note, cattura le diapositive, genera i riassunti e risponde alle domande del tuo team. OtterPilot elimina la necessità di prendere appunti manualmente, così da concentrare l'attenzione solo sulla riunione. Inoltre, OtterPilot è in grado di creare email dopo la riunione con un riepilogo completo della riunione.