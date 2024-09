Microsoft: Windows App per l’accesso remoto disponibile per tutti

Ad agosto, Microsoft ha annunciato che avrebbe reso disponibile la sua nuova Windows App per la connessione a desktop remoti in autunno. A quanto pare, la versione GA è già in roll-out. In un post del blog, Microsoft ha annunciato che l'app è ora ufficialmente disponibile per Windows, macOS, iOS, iPadOS e browser web. Ad oggi è disponibile anche per dispositivi Android, ma tale versione è ancora etichettata come anteprima pubblica. La nuova app di Windows è stata progettata per offrire sia agli utenti finali che agli amministratori IT un'esperienza utente più unificata per qualsiasi piattaforma. Consente agli utenti di connettersi a servizi PC remoti, locali e cloud come Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box e altri.

Tuttavia, non sono mancate alcune reazioni negative al nome della nuova app prima del lancio GA. Alcuni utenti credono che sarà più difficile cercare la nuova app con il nome Windows App. Altri invece pensano che sarà più difficile offrire supporto tecnico ad alcuni clienti che potrebbero non avere la stessa esperienza con i PC di altri.

Microsoft: le novità introdotte con la nuova Windows App

Microsoft ha inoltre apportato alcuni miglioramenti all'app di Windows. Ad esempio, ha semplificato la gestione dei dispositivi con una varietà di azioni integrate esclusive per le soluzioni supportate. Ha poi introdotto il supporto per i PC Windows 365 Frontline Cloud. Gli utenti di Windows 365 e Azure Virtual Desktop possono facilmente fornire feedback all'interno dell'app. Per quanto riguarda invece gli utenti iOS e macOS, questi possono sfruttare il semplice cambio di account quando utilizzano un account Microsoft Entra. Infine, Microsoft offre anche connettività e prestazioni migliorate per le sessioni remote (Relayed Remote Desktop Protocol Shortpath).

Microsoft afferma inoltre che la nuova app consente agli utenti di personalizzare la schermata iniziale. Inoltre gli utenti possono anche utilizzare altre funzionalità, come il reindirizzamento del dispositivo, le ottimizzazioni di Microsoft Teams, il supporto per configurazioni multi-monitor e risoluzioni di visualizzazione dinamiche. La nuova app dovrebbe inoltre offrire agli utenti un modo rapido per cambiare account. Come accennato, la nuova Windows App è già disponibile a livello globale. Gli utenti Android potranno scaricare l’applicazione in versione alpha nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.