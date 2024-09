Microsoft 365 Roadmap: in arrivo novità per Teams per Android

Come ogni settimana, il sito web Microsoft 365 Roadmap introduce nuove voci più interessanti aggiunte negli ultimi sette giorni. Nelle scorse ore, sono state aggiunte infatti alcune funzionalità specifiche per le prossime funzionalità dell'app Microsoft Teams per Android. Ad esempio, a novembre l’app includerà una nuova funzione di amministrazione. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda di Redmond: “gli amministratori possono cambiare le schermate di Teams Rooms su Android in modalità dual display da remoto, correggendo problemi di visualizzazione front-of-room senza supporto fisico. Il controllo dello scambio di schermate è accessibile nelle impostazioni del dispositivo e nel centro di amministrazione di Teams”.

Sempre a novembre è prevista anche una nuova visualizzazione della galleria video per l'app Android di Teams. Secondo Microsoft: “le sale con doppio display sono ora in grado di presentare fino a 18 riquadri quando non viene condiviso alcun contenuto durante le riunioni. Questo miglioramento garantisce un'esperienza uniforme su entrambi i dispositivi Teams Rooms Windows e Android”. A dicembre, sarà invece disponibile una nuova app Queues per i dispositivi Android Teams. Questa permette di gestire le chiamate in arrivo, visualizzare le code di chiamata, gestire la cronologia e altro ancora. Lo stesso mese, l'app Android di Teams aggiungerà una funzionalità per gli amministratori IT. Secondo la Microsoft 365 Roadmap, questi potranno gestire e aggiungere contatti ai dispositivi telefonici Teams distribuiti in spazi condivisi tramite il centro di amministrazione di Teams. Ciò permette agli utenti di tutta l'organizzazione di chiamare facilmente contatti importanti, come i numeri di emergenza.

Microsoft 365 Roadmap: le novità per Outlook e Copilot for Teams

La Microsoft 365 Roadmap non ha aggiunto soltanto novità relative a Teams. Alcune di queste riguardano anche la nuova app Outlook per Windows e la versione per il Web. A ottobre Outlook riceverà infatti una funzionalità che consentirà agli utenti di categorizzare le singole e-mail all'interno della visualizzazione conversazione, migliorando l'organizzazione e il monitoraggio. Infine, ad ottobre, Copilot for Teams su tutte le piattaforme aggiungerà una funzionalità che darà agli amministratori un maggiore controllo su di essa. Come riportato sul sito di Microsoft: “questa policy consente agli amministratori di bloccare le risposte di Copilot che potrebbero dedurre emozioni, fare valutazioni, discutere tratti personali e usare il contesto per dedurre risposte. Quando questa impostazione viene applicata, limita la capacità di Copilot di fare inferenze o valutazioni su persone o gruppi quando richiesto dagli utenti. Gli utenti non possono disattivare questa impostazione. L'impostazione si applica a Copilot nelle riunioni di Teams”.