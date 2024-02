Microsoft Teams Rooms arriva su Surface Hub 2S

Nel dicembre 2023, Microsoft ha avviato le spedizioni della digital whiteboard Surface Hub 3. Inoltre, l’azienda di Redmond ha incluso le nuove Teams Rooms sulla piattaforma Windows per Surface Hub 3. Queste hanno consentito alla whiteboard di offrire strumenti per meeting e collaborazioni di Teams in un prodotto all-in-one basato su Windows 11. Tuttavia, sono ancora molte le aziende che utilizzano il vecchio Surface Hub 2S. Sebbene Microsoft offre un aggiornamento hardware per questi prodotti, con le stesse funzionalità di Surface Hub 3, molte aziende preferirebbero semplicemente ottenere il nuovo software Teams Rooms per Windows sul vecchio sistema. Fortunatamente, nelle scorse ore Microsoft ha annunciato che i possessori di Surface Hub 2S possono finalmente migrare gratuitamente il software dal vecchio sistema operativo Windows 10 Team edition alle Teams Rooms sulla piattaforma Windows.

Teams Rooms: alcune funzioni rimarranno prerogativa di Surface Hub 3

In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato che, per iniziare il processo di aggiornamento, gli utenti dovranno scaricare l'app Migration Launcher. I clienti aziendali possono semplicemente scaricare l'app dal Microsoft Store, ma le aziende più grandi più possono scaricare e installare l'app in remoto tramite Microsoft Intune. Le Teams Rooms su Windows ora possano essere incluse con un aggiornamento software Surface Hub 2S. Tuttavia, alcune funzionalità saranno disponibili solo su Surface Hub 3 o sui client che scelgono di aggiornare Surface Hub 2S con il componente aggiuntivo hardware. Ciò include prestazioni complessivamente più veloci, insieme a due microfoni e la possibilità di ruotare lo schermo in modalità Portrait o Landscape.

​ Microsoft afferma che i dispositivi Surface Pro 2S che sono stati modificati in modo da poter essere eseguiti sui sistemi operativi Windows 10 o 11 Pro o Enterprise non possono essere aggiornati direttamente. Sarà invece necessario scaricare l'immagine di ripristino di Surface Hub per Teams Rooms in Windows. Infine, i Surface Hub di prima generazione non possono utilizzare tale funzionalità.