Windows 11 24H2 sarà il prossimo "big update" di Microsoft

Il 2024 sarà sicuramente un anno interessante per quanto riguarda il sistema operativo Windows. Fino a poco tempo fa, in molti avrebbero scommesso che l’azienda di Redmond avrebbe rilasciato il nuovo “Windows 12” proprio quest’anno. Tuttavia, è possibile che Microsoft rilasci prima la nuova versione Windows 11 24H2, menzionata in una policy group relativa alla nuova funzionalità DMSA. Secondo un nuovo report di Windows Central, Windows "12" potrebbe non arrivare quest'anno. Per quanto riguarda Windows 11 versione 24H2, il report afferma che: “Molti prevedono che Microsoft finirà per chiamare questo aggiornamento Windows 12, visto come dovrebbe essere programmato con i PC e con le esperienze AI di prossima generazione. Tuttavia, questa è solo un’indiscrezione e le fonti dicono che è improbabile che ciò accada ora, visto che l'ex capo di Windows Panos Panay ha lasciato l'azienda”.

Windows 11 24H2: la nuova versione dell’OS Microsoft arriverà a settembre

Il report pubblicato sottolinea che, probabilmente, l’attenzione di Microsoft si concentrerà principalmente su Windows 11 24H2, il cui arrivo è previsto in autunno. Come ricordato ancora da Windows Central: “Microsoft punta a una finestra di rilascio di settembre per la versione 24H2, con la società che prevede di finalizzare l'aggiornamento durante l'estate. Microsoft intende commercializzare questa versione come incentrata sull'intelligenza artificiale, programmata con i PC AI di prossima generazione che arriveranno per tutto il 2024”. La finalizzazione dell'aggiornamento dovrebbe quindi arrivare durante l'estate. Nello stesso periodo, probabilmente a giugno in occasione del Computex di Taipei, molti produttori dovrebbero anche ufficializzare i propri PC AI di nuova generazione.

Windows 11 24H2 potrebbe quindi rappresentare un aggiornamento piuttosto importante, a differenza della versione 23H2 che è stata scaricata tramite un pacchetto di abilitazione (EKB) su 22H2. Per riassumere, sembra che la prima generazione di PC con intelligenza artificiale potrebbe sbarcare su Windows 11 entro la fine dell’anno. Per poter sfruttare le potenzialità di Windows 12 bisognerà attendere probabilmente il 2025.