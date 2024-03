Microsoft Teams: nuova interfaccia su desktop per gli Insider

All’inizio del mese, i membri di Windows Insider hanno avuto la possibilità di scaricare una nuova build di Windows 11 nei canali Canary e Dev. Tra le altre varie novità, la build 26080 includeva una nuova e unificata app desktop Microsoft Teams per Windows 11. La nuova versione consente agli utenti di passare dall'account Teams personale a quello di lavoro senza dover uscire dall'app. Ma non è tutto. La scorsa settimana, Microsoft ha lanciato silenziosamente un'altra versione dell'app desktop per i membri del programma Teams Insider, compatibile con Windows 11. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che questa app presenta una nuova interfaccia utente e altre modifiche grafiche rispetto all'attuale app Microsoft Teams desktop personale. Tali modifiche prevedono avatar e reaction più grandi e coinvolgenti. Inoltre, sono stati aggiornati colori e il design dell’app per creare un’esperienza utente più semplice.

Microsoft Teams: come accedere al programma Teams Insider

Gli utenti che utilizzano la versione personale di Microsoft Teams per Windows 11 e desiderano testare queste nuove modifiche all'interfaccia utente, dovranno iscriversi al programma Teams Insider. Per fare ciò, basta aprire l'app Teams e quindi andare alla sezione Impostazioni. Fatto ciò, è necessario recarsi nella sezione del programma Teams Insider e fai clic sul pulsante Partecipa. Infine, bisognerà chiudere e riavviare l'app Teams. Una volta ottenuto l’accesso al programma, si potrà aggiornare l’applicazione con la nuova interfaccia utente.

Microsoft sta anche testando una nuova app per Windows 11 come parte del programma Windows Insider. È quindi possibile che la versione di Microsoft Teams testata dai membri di Teams Insider finisca per fondersi con l'app unificata. Microsoft ha recentemente rivelato di aver apportato alcune modifiche all'app store di Teams. Queste novità includono l'aggiunta di valutazioni e recensioni per l'app Teams nello Store. Per quanto riguarda invece la nuova interfaccia, essendo parte del programma Insider, è ancora in fase di test. È quindi probabile che tale aggiornamento venga rilasciato nella versione stabile dell’app entro i prossimi mesi.