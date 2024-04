Apple Music: ottieni 1 Mese GRATIS

Se sei interessato a scoprire di più sull'opportunità di ottenere un nuovo ambiente musicale con Apple Music gratuitamente per un mese, sei nel posto giusto. Al momento della registrazione a Apple Music per la prima volta, hai diritto a un mese di prova gratuito. Dopo la fase di test, l'abbonamento mensile avrà un costo di €10,99. Questa promozione ti consentirà di accedere a oltre 100 milioni di brani e 30.000 playlist senza interruzioni pubblicitarie, con l'aggiunta dell'innovativo audio spaziale che ti immergerà completamente nella musica. Potrai anche seguire i testi in tempo reale con Apple Music Sing, e godere di molte altre funzionalità.

Apple Music: i dettagli

Per aderire all'offerta esclusiva valida per un mese gratuito, segui questi brevi passaggi:

Visita il Sito : accedi alla pagina ufficiale di Apple Music.

: accedi alla pagina ufficiale di Apple Music. Seleziona la Prova Gratuita : troverai l'opzione per la prova gratuita direttamente sulla pagina principale.

: troverai l'opzione per la prova gratuita direttamente sulla pagina principale. Iscriviti: compila il modulo con i tuoi dati e completare la procedura di iscrizione. Gli utenti nuovi avranno diritto al mese gratuito.

Oltre a questa offerta, c'è anche la possibilità di scegliere Apple One, che include Apple Music e fino a quattro altri servizi Apple in un singolo pacchetto, anch'esso con un mese di prova gratuita. Questa può essere una soluzione vantaggiosa se sei interessato ad approfittare dei vari servizi Apple.

Ricorda che, una volta scaduto il periodo di prova gratuito, l'abbonamento ad Apple Music verrà rinnovato automaticamente al costo di 10,99 euro al mese. Assicurati di disdire l'abbonamento prima della scadenza del periodo di prova se non desideri il prolungamento automatico.

Sfruttare il mese gratuito di Apple Music è un'ottima opportunità per scoprire le molte funzionalità e l'ampia libreria musicale a disposizione, senza alcun impegno. Se sei un amante della musica in cerca di nuovi ascolti ed esperienze, non farti sfuggire questa possibilità. Buon divertimento musicale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.