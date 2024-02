Sudo for Windows: arrivo ufficiale per gli utenti Insider

L’azienda di Redmond ha finalmente ufficializzato l’arrivo di “Sudo for Windows”. Si tratta di una nuova funzionalità di Windows 11 che consente agli utenti di eseguire comandi con privilegi elevati da terminali non elevati. La società sta anche lavorando all'open source del nuovo strumento. Inoltre, consiglia gsudo di Gerardo Grignoli come alternativa con più opzioni di configurazione e un set di funzionalità più ampio. Come affermato da Jordi Adoumie, Product Manager di Windows, in un post sul blog dell’azienda: “Sudo per Windows rappresenta un nuovo modo per consentire agli utenti di eseguire comandi con privilegi elevati direttamente da una sessione della console non elevata. È una soluzione ergonomica e familiare per gli utenti che desiderano elevare un comando senza dover prima aprire una nuova console elevata”. Il nuovo strumento è stato distribuito agli utenti Insider nei canali Canary e Dev che eseguono Windows 11 Insider Preview Build 26052.

Sudo for Windows: comandi sudo per Linux potrebbero non funzionare

Microsoft tende a precisare che questo progetto non è un fork né un port del progetto Linux sudo. Sudo for Windows è invece un'implementazione specifica di Windows del concetto sudo. L’azienda di Redmond sottolinea ancora che le due applicazioni sono completamente diverse. Infatti, alcuni elementi dell'esperienza sudo di Linux non sono presenti in Sudo per Windows e viceversa. Ciò comporta anche che non tutti i comandi sudo per Linux potrebbero non funzionare con Sudo per Windows senza che questi vengano modificati. Coloro che desiderano abilitare il comando sudo sul proprio sistema devono recarsi alla pagina Impostazioni, poi Privacy e sicurezza, Per gli sviluppatori e, da qui, attivare l’opzione “Abilita Sudo”.

La nuova funzione può essere configurata per eseguire applicazioni in una nuova finestra della console con privilegi elevati. Dopo aver elevato un processo utilizzando sudo, verrà visualizzata una finestra di dialogo UAC per chiedere conferma all'utente e aumentare i privilegi. Microsoft afferma che l'impostazione per abilitare sudo potrebbe essere visualizzata in modo errato nelle build di Windows Server Insider Preview. Tuttavia, sudo non sarà disponibile su Windows Server e questa impostazione verrà disabilitata in una futura build di Server Insider Preview. Sudo per Windows è stato rivelato accidentalmente da Microsoft due settimane fa, insieme ad alcune altre funzionalità in sviluppo. La nuova funzione è stata notata da Albacore mentre esaminava le modifiche aggiunte ai pacchetti linguistici aggiornati inclusi in una build di anteprima di Windows Server 2025 Insider trapelata. Adesso sudo è già disponibile per gli Insider e presto potrebbe essere disponibile per tutti.