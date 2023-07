Microsoft Teams: Copilot anche per chiamate e chat

Nelle scorse ore, il colosso di Redmond ha annunciato l'implementazione di due importanti novità in Microsoft Teams. Gli utenti potranno ora sfruttare Copilot pure per chiamate e chat. A metà marzo ne era stato invece abilitato l'impiego per le riunioni.

Microsoft Teams: Copilot per Phone e Chat

Copilot in Teams Phone è la prima soluzione UCaaS (Unified Communications as a Service) con funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Grazie ad essa, gli utenti possono effettuare e ricevere chiamate tramite l’app Teams e possono pure ricevere riassunti in real time.

È altresì possibile chiedere a Copilot di prendere appunti durante la chiamata e di mettere in evidenza i punti salienti della stessa, quali possono esserlo nomi, date, numeri e attività, tutto adoperando un linguaggio completamente naturale.

Copilot in Teams Phone supporta le chiamate VoIP e PSTN ed è fruibile da parte di tutti gli utenti che partecipano al programma Microsoft 365 Copilot Early Access Program.

Copilot in Teams Chat consente invece di generare i punti chiave della conversazione. Inoltre, si possono porre al chatbot varie tipologie di domande ed evita di dover consultare lunghe conversazioni. Anche in tal caso la disponibilità è per coloro che partecipano al programma Microsoft 365 Copilot Early Access Program.

Da tenere presente che allo stato attuale delle cose Microsoft 365 Copilot è attualmente testato da oltre 600 partner di Microsoft. In merito al lancio ufficiale su larga scala, al momento non si hanno informazioni, mentre è noto il prezzo: 30 dollari/mese per utente. Il costo va però sommato all’abbonamento alla suite di produttività.