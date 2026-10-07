Octopus sfida i rincari: con Fissa 24M il prezzo è bloccato per due anni

Octopus scende in campo contro i rincari degli ultimi mesi con la nuova offerta Fissa 24M, che blocca il prezzo di luce e gas per due anni. Al termine dei 24 mesi i clienti possono scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le loro esigenze.

Fino al 9 ottobre sono valide le nuove tariffe luce e gas con prezzo bloccato per 24 mesi. Possono sottoscrivere l'offerta tutti i nuovi clienti di Octopus Energy, fornitore che anno dopo anno acquisisce sempre più importanza nel panorama del mercato libero italiano grazie alle sue tariffe concorrenziali.

Di seguito il costo della materia prima luce e gas valido fino al 9 ottobre per l'offerta Octopus Fissa 24M.

Luce (tariffa monoraria)

0,1595 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per 24 mesi 6 euro al mese: quota fissa per i costi di commercializzazione

Gas

0,68 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per 24 mesi 7 euro al mese: quota fissa per i costi di commercializzazione

Concorrono all'importo finale della bolletta anche i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte, più il trasporto e la gestione del contatore. I costi appena citati sono mostrati chiaramente in bolletta, per la massima trasparenza nei confronti dei suoi clienti.

E proprio la trasparenza è uno dei fattori determinanti della crescita di Octopus nel nostro Paese, dopo essere diventato il punto di riferimento nel Regno Unito. L'altro elemento chiave è quello delle tariffe concorrenziali rispetto agli altri fornitori di luce e gas.

Per sottoscrivere una nuova fornitura con Octopus Energy occorre collegarsi alla pagina dedicata all'offerta, individuare il riquadro Octopus Fissa 24M e cliccare sul bottone "La voglio!". In seguito si aprirà una nuova schermata, dove occorre inserire i propri dati, quelli sull'attuale fornitura e il metodo di pagamento preferito.

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