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Con Saily basta una sola eSIM per più di 200 paesi: così cambiano i tuoi viaggi internazionali

Come viaggiare sempre connessi nel mondo a prezzi stracciati senza toccare la SIM principale dello smartphone.
Con Saily basta una sola eSIM per più di 200 paesi: così cambiano i tuoi viaggi internazionali
Come viaggiare sempre connessi nel mondo a prezzi stracciati senza toccare la SIM principale dello smartphone.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 ott 2026
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Se al tuo prossimo viaggio internazionale decidi scendere dall'aereo ed essere subito operativo con internet, mappe, messaggistica e tutto quello che può servirti anche fuori dall'Italia, il servizio eSIM internazionale di Saily è senza dubbio la soluzione più pratica ed economica mettendoti a disposizione piani dati flessibili con tariffe competitive a partire da pochi euro, coprendo oltre 200 destinazioni in tutto il pianeta attraverso pacchetti locali, regionali o globali.

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Rispetto la concorrenza, Saily punta tutto su una tecnologia che ti permette di usare una sola eSIM per tutti i paesi in cui viaggerai: a differenza dei fornitori che richiedono una nuova scheda virtuale e una nuova configurazione a ogni frontiera, con Saily basta scaricare il profilo iniziale una volta sola sul proprio smartphone compatibile. Le destinazioni successive si aggiungono direttamente dall'applicazione in pochi passaggi, senza scansionare nuovi codici QR o eliminare vecchi profili.

Il traffico dati si poggerà su una connessione instantanea con attivazione automatica al momento dell'arrivo, permettendoti anche di pianificare l'itinerario con largo anticipo grazie a una finestra di validità che consente di avviare il piano fino a 180 giorni dopo la data di acquisto.

Per scongiurare il rischio di rimanere improvvisamente offline, il sistema invia un avviso di utilizzo dati intelligente non appena viene consumato l'80% del pacchetto, così da consentire una ricarica rapida via app o un uso più parsimonioso di ciò che rimane. L'esperienza di viaggio sarà infine completata da un'assistenza clienti dedicata attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite live chat, pronta a risolvere qualsiasi dubbio.

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