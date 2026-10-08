Paura delle bollette invernali alle stelle? La tariffa ENGIE Energia PuntoFisso blocca luce e gas per 12 mesi

L'offerta Energia PuntoFisso 12 mesi di Engie per luce e/o gas è la scelta più indicata per gestire le utenze domestiche e mettersi al riparo dai possibili rincari del mercato energetico il prossimo inverno. Così, invece, puoi bloccare il prezzo della materia prima per un intero anno alla quotazione attuale, con un contratto lineare, trasparente e privo di meccanismo di calcolo complessi.
In un quadro economico internazionale ormai caratterizzato da repentini aumenti dei combustibili fossili e dell'elettricità, questa tariffa ti garantisce la sicurezza di bloccare il costo unitario della fornitura per 12 mesi consecutivi. Questo il piano:
- Luce: corrispettivo per il consumo a 0,199€/kWh (tariffa monoraria)
- Corrispettivo annuo 108 euro
- Gas: corrispettivo per il consumo a 0,92€/Smc
- Corrispettivo annuo di 108 euro
Per la luce hai anche la possibilità di richiedere una tariffazione a fasce orarie, con un prezzo più conveniente negli orari serali e nel weekend e più alto invece nelle altre ore della giornata: ideale per i lavoratori a tempo pieno che tornano a casa soltanto la sera e nel fine settimana.
Grazie a questa impostazione dunque avrai una stabilità assoluta nella gestione del budget familiare perché saprai sempre con precisione quanto paghi per ogni singolo chilowattora o standard metro cubo utilizzato. Al termine dei 12 mesi potrai decidere cosa fare, se cambiare fornitore o rinnovare a nuove condizioni a prezzo fisso.
Le condizioni qui indicate sono valide fino al prossimo 14 ottobre.
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