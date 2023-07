Microsoft, tante novità IA: Bing Chat Enterprise e prezzo Microsoft 365 Copilot

Microsoft dimostra ancora una volta il suo impegno con le IA, in particolare con le soluzioni sotto il logo di Bing. Dopo avere abilitato il riconoscimento delle immagini su Bing Chat lo scorso giugno, permettendo al pubblico di accedere alle funzionalità multimodali del modello di linguaggio GPT-4, la società di Redmond annuncia Bing Chat Enterprise e svela anche il prezzo di Microsoft 365 Copilot che verrà imposto al momento della distribuzione internazionale del servizio per tutti gli utenti.

Microsoft al lavoro su Bing e Copilot per l’IA

L’azienda statunitense ha pubblicato un post sul suo blog proprio per esporre le informazioni più importanti relative a Bing Chat Enterprise e Microsoft 365 Copilot, ma procediamo con ordine.

Bing Chat Enterprise nasce con l’obiettivo di proteggere tutti i dati commerciali delle aziende durante l’utilizzo delle soluzioni di IA generativa. Per evitare che i dati aziendali si trovino in situazioni particolarmente rischiose, Microsoft ha elaborato una versione di Bing Chat esclusivamente per le organizzazioni. Le chat che i dipendenti intratterranno con il chatbot non vedranno il salvataggio dei dati in server interni e la società di Satya Nadella non accederà mai ad essi.

Questa soluzione è disponibile già in anteprima globale con i pacchetti Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium, senza costi aggiuntivi. In futuro, invece, diventerà anche una offerta autonoma accessibile a 5 dollari al mese per utente.

Parlando di prezzi, la seconda novità confermata da Microsoft riguarda il costo di Microsoft 365 Copilot, servizio di IA generativa che diventerà disponibile nel corso dei prossimi mesi a 30 dollari al mese per i clienti commerciali, anche in questo caso tramite le suite Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium.