Film e serie su Disney+ a meno di 6 euro al mese con il piano di sei mesi

L’accesso al catalogo di film e serie tv della piattaforma streaming Disney+ parte da 5,99 euro al mese con i nuovi piani della durata di sei mesi. Al termine del periodo promozionale, il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento (a partire da 6,99 euro al mese), a meno che non si scelga di disdire prima.

La disdetta può essere effettuata in qualsiasi momento, con effetto da termine del periodo minimo di sei mesi se avviene durante il periodo in offerta. Inoltre, per sottoscrivere uno dei tre piani disponibili è necessario avere almeno 18 anni di età.

Il piano più economico è Standard con pubblicità: scegliendo la sottoscrizione di sei mesi, il prezzo è di 5,99 euro al mese con tanto di accesso all’intero catalogo Disney+. La qualità video raggiungo i 1080p Full HD, i contenuti – anche quelli on demand – sono interrotti dalla pubblicità, e si può fare affidamento su due riproduzioni in contemporanea. Al rinnovo il prezzo passa a 6,99 euro al mese.

Per non avere annunci pubblicitari durante la visione dei titoli on-demand, il piano da attivare è quello Standard. Nell’ambito della nuova promozione è disponibile a 8,99 euro al mese per sei mesi, con rinnovo a 10,99 euro al mese. In totale, dunque, è possibile risparmiare il 18% e si ha un ulteriore vantaggio nel poter scaricare i propri titoli preferiti per vederli anche offline.

L’ultimo piano a disposizione è quello Premium. Al momento la sottoscrizione della durata di sei mesi è in offerta a 11,99 euro al mese invece di 15,99 euro, per un risparmio del 25%. Rispetto agli altri due piani, migliora la qualità di visione – fino a 4K più supporto Dolby Atmos – e moltiplica il numero di riproduzioni simultanee (da due a quattro).

I dispositivi supportati sono Android TV, Amazon Fire TV, TV LG dal 2020, Sky Glass e Sky Stream, oltre agli smartphone Android e iPhone dove è scaricabile l’app Disney+.

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