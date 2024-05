Microsoft svela modello meteo AI migliorato a livello globale

Recentemente, Microsoft ha annunciato che il suo team meteorologico Start aveva sviluppato nuovi modelli di previsioni meteo AI. Questi sembrano migliorare le previsioni del tempo nell’arco di 30 giorni. Adesso, la società ha annunciato un altro grande miglioramento nei suoi modelli di previsione, questa volta per prevedere quando potrebbero verificarsi nuvole e precipitazioni. Sul blog di Bing, Microsoft ha affermato che Start ha lanciato miglioramenti per quello che ha chiamato "nowcasting delle precipitazioni". Il modello ha preso dati non solo dalle installazioni radar locali, ma li ha anche combinati con i dati satellitari. Questa combinazione è stata necessaria poiché molte parti del mondo non dispongono di radar meteorologici fisici. Tuttavia, Microsoft Start ritiene che il modello di previsione delle precipitazioni presenti ancora difetti. Ciò era dovuto al fatto che i dati meteorologici satellitari erano disponibili dall’85 al 95% delle volte, a seconda della provenienza, con una latenza accettabile.

Microsoft: come funziona il nuovo modello AI di Start

L’azienda di Redmond ha spiegato che il Meteo di Microsoft Start ha creato un modello 4 volte più grande del precedente che prevedeva solo la riflettività radar simulata. Sempre secondo Microsoft: “il nuovo modello prevede congiuntamente sia la riflettività satellitare che quella radar simulata, consentendo alle sue previsioni di colmare le lacune nella disponibilità dei dati”. Al modello del canale radar è stato assegnato un peso sei volte maggiore nell’addestramento dell’IA rispetto al modello satellitare perché, secondo Microsoft, le informazioni sulle precipitazioni fornite dal radar sono considerate più importanti del compito del satellite.

Il risultato finale è stato che il nuovo modello delle precipitazioni e delle nuvole ha avuto "un netto miglioramento nel punteggio F1" rispetto al modello base. Quest’ultimo utilizzava infatti solo previsioni basate sul radar. Il blog ha aggiunto: “è stato osservato che le immagini satellitari previste ottengono risultati migliori rispetto a una previsione di persistenza dopo 15 minuti. Ciò significa che queste previsioni possono essere utilizzate quando le interruzioni del satellite durano più di 15 minuti”. Il modello di previsione satellitare e radar di Microsoft è stato ora completamente integrato nel meteo dell'azienda dai modelli meteorologici di Microsoft Start.