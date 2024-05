Microsoft Start: previsioni meteo più accurate grazie all’AI

Nel marzo 2023, la società di monitoraggio delle previsioni meteorologiche ForecastWatch ha assegnato al team di sviluppo meteorologico di Microsoft Start il titolo di "fornitore di previsioni globali più accurato al mondo". Adesso, l’azienda di Redmond ha annunciato di aver trovato un modo più accurato per prevedere il tempo fino a 30 giorni in anticipo. Il team Microsoft Start ha recentemente pubblicato un articolo su un nuovo modello di previsione a medio termine sul sito arXiv della Cornell University. In questo articolo, il nuovo modello viene confrontato con quello attuale utilizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). La novità del sistema di Microsoft Start è l’utilizzo di cinque diversi modelli AI e tre architetture di deep learning per elaborare le proprie previsioni.

Microsoft Start: modelli AI permetteranno previsioni più frequenti e accurate

Microsoft Start afferma che questi modelli di intelligenza artificiale possono richiedere decenni di dati meteorologici. Ciò serve per conoscere modelli familiari nel presente e quindi prevedere cosa potrebbe accadere in futuro. L’azienda ha poi aggiunto: “funzionano più o meno allo stesso modo di un modello NWP (modelli numerici di previsione meteorologica). Dato lo stato attuale dell'atmosfera su un globo tridimensionale (latitudine, longitudine e altezza), prevedere lo stato dell'atmosfera per un periodo futuro, diciamo un'ora dopo. Questi reimmettono quindi la previsione nel modello per prevederla due ore dopo e così via”.

I modelli IA di Microsoft Start possono eseguire previsioni più velocemente con l'uso di una GPU. Di conseguenza, possono essere eseguiti più frequentemente. In teoria, ciò dovrebbe portare a previsioni migliori. Finora, Microsoft afferma che i suoi metodi per misurare gli errori di temperatura sono più accurati di quelli utilizzati dall’ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) del 17% per le previsioni meteorologiche a una settimana e del 4% per le previsioni a quattro settimane. L'azienda aggiungerà presto questo modello per le previsioni meteorologiche a 30 giorni alla sua modellazione Microsoft Start.