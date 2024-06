Microsoft Store ottiene il supporto per Microsoft Wallet

Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento di Microsoft Store. La versione 22405 è ora disponibile ai tester con un cambiamento importante. Quest’ultimi possono finalmente utilizzare Microsoft Wallet e i punti Microsoft Rewards. Oltre a guadagnare punti sugli acquisti, è possibile riscattare punti esistenti per buoni regalo, per sconti su giochi, per acquisti in-app, app e contenuti premium.

L’azienda di Redmond ha descritto questo nuovo aggiornamento sul proprio blog. Come riportato da Microsoft è possibile: “effettuare acquisti facili e veloci nello Store utilizzando Microsoft Wallet. Non solo è possibile guadagnare punti Microsoft Rewards nello Store, ma si possono anche riscattare facilmente i punti per una carta regalo durante il pagamento da applicare al tuo acquisto. Wallet è veloce, sicuro e facile da usare”. Bisogna comunque tenere presente che l'aggiornamento di Microsoft Store è disponibile per Canary, Dev e Beta Insider. L'app Microsoft Store su Windows 10 e 11 si aggiorna automaticamente in background. Tuttavia, è possibile sempre verificare la presenza di aggiornamenti disponibili andando all'app, cliccando su Raccolta (nella colonna di sinistra) e poi Recupera aggiornamenti. Nel caso sia presente, basterà cliccare su Aggiorna (o Aggiorna tutto, nel caso siano presenti più app da aggiornare).

Microsoft Store: scaricare app da app web e altre novità

Microsoft ha recentemente implementato alcune importanti modifiche al suo marketplace di app su Windows 11. Sul Microsoft Store è stata infatti introdotta la sezione "Novità". Questa permette agli utenti di verificare rapidamente gli ultimi miglioramenti e le nuove funzionalità aggiunte da Microsoft. Inoltre, l’azienda di Redmond ha reso possibile scaricare app dalla versione web del Microsoft Store utilizzando pacchetti appositamente predisposti. Il nuovo approccio consente ai clienti di risparmiare pochi clic e consente inoltre di utilizzare lo store su sistemi senza l'app dedicata. Nel prossimo futuro, l’azienda di Redmond ha intenzione di introdurre altre novità, per rendere ancora più semplice l’esperienza degli utenti sul proprio marketplace.