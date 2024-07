Microsoft riprende il rollout dell'update Windows 11 KB5039302

Microsoft ha recentemente annunciato di aver ripreso il lancio dell'aggiornamento KB5039302 di giugno di Windows 11. Attualmente, l'aggiornamento è soltanto bloccato per coloro che utilizzano software di virtualizzazione. Lo scorso mercoledì, Microsoft ha ritirato l'aggiornamento KB5039302 dopo che gli utenti di Windows 11 hanno scoperto che i loro dispositivi erano entrati in un ciclo di riavvio dopo l'installazione. Dopo aver esaminato il problema, Microsoft ha stabilito che il bug colpisce principalmente i dispositivi che utilizzano strumenti di macchine virtuali e funzionalità di virtualizzazione. Questi tool includono CloudPC, DevBox e Azure Virtual Desktop. Altri utenti hanno affermato che il problema interessava anche VMware.

Nelle scorse ore, con un aggiornamento pubblicato sul Windows Message Center, Microsoft ha ripreso ancora una volta a distribuire l'aggiornamento KB5039302. Questo è però è dicato agli utenti che non utilizzano software di virtualizzazione. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: " La disponibilità di questo aggiornamento tramite Windows Update e Windows Update for Business è stata sospesa per un paio di giorni, ma viene ripresa oggi per la maggior parte dei dispositivi. Questa offerta di aggiornamento è ora sospesa solo per i dispositivi interessati dal problema. Di conseguenza, questo aggiornamento potrebbe non essere offerto alle macchine virtuali Hyper-V in esecuzione in host che usano determinati tipi di processore".

Coloro che desiderano installare l'aggiornamento possono procedere normalmente, utilizzando Windows Update. Tuttavia, questo aggiornamento include un altro bug che causa la mancata visualizzazione corretta della barra delle applicazioni se si utilizza Windows N edition o se la funzione "Funzionalità multimediali" è disattivata. Agli utenti che hanno disabilitato le funzionalità multimediali o utilizzano Windows N che non contengono tecnologie multimediali, si consiglia di aspettare prima di installare l'aggiornamento. Microsoft sta lavorando per risolvere entrambi i problemi e rilascerà la correzione in una prossima versione.