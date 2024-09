Microsoft rinforza la sicurezza di Windows dopo CrowdStrike

Dopo il serio problema di sicurezza che ha colpito milioni di computer in tutto il mondo lo scorso luglio, causato da un aggiornamento errato del software di sicurezza CrowdStrike, Microsoft ha annunciato nuove iniziative per potenziare la sicurezza del sistema operativo Windows.

L’obiettivo primario di Microsoft è evitare che si ripetano simili errori in futuro, limitando l'accesso dei fornitori di soluzioni di sicurezza alle parti più critiche del sistema operativo, in particolare il kernel. Il kernel è la sezione del sistema operativo particolarmente sensibile, e modifiche non autorizzate in questa area possono provocare problemi gravi e diffusi.

Per ridurre questo rischio, Microsoft creerà un ambiente isolato per i suoi partner, come CrowdStrike, Broadcom, Sophos e Trend Micro, consentendo loro di sviluppare le loro soluzioni di sicurezza senza interagire direttamente con il kernel. Questa misura mira a prevenire l'introduzione di errori critici nel sistema operativo.

Microsoft garantirà un funzionamento migliore di Windows

Inoltre, tutte le soluzioni di sicurezza prodotte da terzi saranno sottoposte a rigorosi test da parte di Microsoft prima di essere rese disponibili sul mercato. Questo processo di validazione mira a garantire che le soluzioni siano compatibili e sicure. Questa nuova strategia porta con sé diversi vantaggi.

Innanzitutto, riducendo l'accesso al kernel, si abbassa il rischio di errori che potrebbero compromettere la stabilità del sistema. Inoltre, le soluzioni di sicurezza sviluppate saranno più compatibili con Windows, garantendo un funzionamento migliore. Microsoft avrà anche un controllo più diretto sul processo di sviluppo delle soluzioni di sicurezza, assicurando una qualità superiore.

Tuttavia, ci sono anche potenziali svantaggi. Limitare l'accesso al kernel potrebbe rallentare l'innovazione, poiché i fornitori di sicurezza potrebbero affrontare ostacoli nello sviluppo di nuove soluzioni. Inoltre, questa maggiore centralizzazione potrebbe portare a una dipendenza crescente dei fornitori da Microsoft, riducendo la competitività e la diversificazione nel mercato delle soluzioni di sicurezza.