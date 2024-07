Windows 3.1 e 95 salvano delle aziende dal disastro CrowdStrike

La scorsa settimana, un bug di CrowdStrike ha causato il temuto Blue Screen of Death (BSOD) su 8,5 milioni di dispositivi Windows, ma alcune aziende sono riuscite a evitare il disastro grazie all'uso di sistemi operativi decisamente datati.

Il bug di CrowdStrike ha colpito principalmente i sistemi Windows più recenti. Tuttavia, alcune aziende come Southwest Airlines e Southern Airways hanno evitato il problema utilizzando vecchi sistemi operativi come Windows 3.1 e Windows 95 per alcune funzioni aziendali. Questi sistemi operativi obsoleti non erano compatibili con le soluzioni di sicurezza di CrowdStrike e, di conseguenza, non sono stati colpiti dal bug.

Questo incidente mette in evidenza la vulnerabilità dell'eccessiva dipendenza da sistemi moderni. Nonostante le loro limitazioni, i sistemi operativi più vecchi possono offrire una maggiore robustezza e resistenza a certi tipi di bug. L'episodio dovrebbe spingere le aziende a valutare attentamente i rischi e i benefici dell'aggiornamento costante dei sistemi, soprattutto quando si tratta di infrastrutture critiche.

Delta, United, American Airlines flights are all grounded right now. The reason Southwest is not affected is because they still run on Windows 3.1.https://t.co/ezFubvKVNA — Artem Russakovskii (@ArtemR) July 19, 2024

I sistemi vecchi possono offrire resistenza... ma sono anche più vulnerabili

Oltre a Southwest Airlines e Southern Airways, ci sono stati altri casi di aziende salvate da sistemi obsoleti. Ad esempio, un ospedale utilizzava Windows 98 per gestire i macchinari per le analisi del sangue, una banca utilizzava Windows XP per i sistemi ATM e un'agenzia governativa utilizzava Windows 2000 per il controllo del traffico aereo. Questi esempi mostrano come l'uso di sistemi operativi datati possa, in alcuni casi, offrire un vantaggio imprevisto.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'utilizzo di sistemi operativi obsoleti comporta anche dei rischi. La mancanza di aggiornamenti di sicurezza può rendere i sistemi vulnerabili a virus, malware e altri attacchi informatici. Inoltre, i sistemi obsoleti potrebbero non essere compatibili con software e hardware moderni, limitando la produttività e l'efficienza.

Le aziende dovrebbero quindi adottare un approccio equilibrato, valutando attentamente i rischi e i benefici di aggiornare o mantenere sistemi obsoleti. In ogni caso, è fondamentale implementare adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati e le infrastrutture aziendali.