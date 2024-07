Microsoft rimuoverà temporaneamente alcune VM Windows 11

Microsoft ha aggiornato la sua pagina in cui gli utenti possono scaricare le virtual machine di valutazione ufficiali di Windows 11. Quest’ultime sono note anche come Windows Development Environment. Secondo l'aggiornamento, alcune delle macchine virtuali attualmente disponibili verranno disattivate a causa di "problemi tecnici in corso". Le VM in questione sono versioni realizzate per Parallels (macOS) e VMware (multipiattaforma). Come riportato dall’azienda di Redmond sul suo blog: “a causa di problemi tecnici in corso, i download per VMWare e Parallels saranno temporaneamente non disponibili a partire dal 15 luglio 2024”.

Microsoft: le ultime VM sono bloccate alla versione 2404

Le virtual machine di Windows Development Environment sono disponibili in quattro varianti: VMware, Hyper-V Gen 2, Parallels Desktop e VirtualBox. Microsoft aggiorna le sue macchine virtuali ufficiali all'incirca ogni mese dopo aver rilasciato gli aggiornamenti del Patch Tuesday. Tuttavia, per qualche motivo, Microsoft ha saltato il rilascio di giugno, lasciando le sue ultime VM del Windows Development Environment bloccate sulla versione 2404. Tra l’altro, Microsoft ha recentemente confermato un problema con Windows 11 in esecuzione su Mac basati su ARM. Gli utenti interessati che eseguono Windows 11 in Parallels o un altro software ricevono il messaggio "Aggiornamento cumulativo 2024-05 per Windows 11 versione 23H2 per sistemi basati su ARM64 (KB5037853) Errore di installazione - 0x800f0845".

È possibile scaricare le macchine virtuali Windows 11 ufficiali da Microsoft sul sito web dell’azienda. Ogni macchina virtuale include una copia di Windows 11 Enterprise e il set completo di strumenti di sviluppo per creare app Windows. Sebbene sia ancora possibile scaricare l'ultima versione per VMware e Parallels, la versione 2404 ha il suo timebomb impostato sul 15 luglio 2024. Ciò significa che dopo la data specificata, Windows 11 inizierà a tormentare gli utenti con richieste di attivazione. E poiché non è possibile attivare il Windows Development Environment nemmeno con una chiave autentica, gli utenti dovranno attendere che Microsoft rilasci una versione fissa per VMware o Parallels o passare per un po' di tempo a un altro software di virtualizzazione.