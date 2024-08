Microsoft rimuoverà presto il Pannello di controllo di Windows

Oltre a testare e aggiungere nuove funzionalità a Windows, Microsoft continua anche a eliminare funzionalità ed elementi che l'azienda ritiene non più necessarie. Una delle ultime aggiunte all’elenco delle funzionalità di Windows deprecate è stata Paint 3D. Adesso, la prossima funzionalità ad essere deprecata dovrebbe invece essere il Pannello di controllo di Windows. I primi resoconti di ciò hanno iniziato a emergere nel 2011, quando uno screenshot trapelato di Windows 8 suggeriva che Microsoft stava cercando di sostituire il Pannello di controllo con "Impostazioni PC". Questa opzione è stata creata pensando alla compatibilità con il touch, sebbene il Pannello di controllo continuasse a coesistere.

Più avanti nel 2015, si vociferava che l'azienda avrebbe finalmente potuto eliminare tale strumento. All’epoca un dipendente senior di Microsoft aveva infatti confermato che "Impostazioni alla fine sostituirà il Pannello di controllo". Tuttavia, l'applicazione continuava a persistere poiché alcuni elementi non erano stati spostate. Sebbene ciò fosse stato detto da un dipendente Microsoft quasi un decennio fa, l'azienda stessa non aveva mai pubblicato nulla del genere sul sito ufficiale. Ciò fino a pochi giorni fa. In una nuova pagina di supporto sui vari strumenti di configurazione nativi di Windows, Microsoft ha finalmente dichiarato che il Pannello di controllo è "in procinto di essere deprecato in favore dell'app Impostazioni".

Microsoft: Pannello di controllo esiste ancora per ragioni di compatibilità

L'azienda ha aggiunto anche che ci sono alcune ragioni di compatibilità per cui la vecchia app esiste ancora. Come dichiarato da Microsoft: “Il Pannello di controllo è in fase di deprecazione a favore dell'app Impostazioni, che offre un'esperienza più moderna e semplificata. Suggerimento: sebbene il Pannello di controllo esista ancora per ragioni di compatibilità e per fornire accesso ad alcune impostazioni che non sono ancora state migrate, ti consigliamo di utilizzare l'app Impostazioni, quando possibile”. Ad oggi l’azienda non ha ancora indicato con quale versione di Windows 11 il Pannello di controllo verrà eliminato del tutto.