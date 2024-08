Paint 3D: Microsoft ritirerà l'app per Windows il 4 novembre

Nel 2016, Microsoft aveva deciso di puntare molto sul 3D. Uno degli esempi più interessanti di ciò è stata la tecnologia e HoloLens. L’azienda di Redmond voleva inoltre che i suoi software offrissero anche funzionalità 3D. Per questo motivo, nell’ottobre di quell’anno, Microsoft ha lanciato un restyling della sua app Paint per Windows 10, rinominandola Paint 3D. Invece di creare semplicemente opere d'arte 2D come quelle che gli utenti potevano creare con la vecchia app Paint, la società voleva che chiunque potesse creare opere d'arte 3D con questa nuova app.

Paint 3D è stata inizialmente progettata per sostituire completamente la vecchia app Paint per Windows 10. Tuttavia, l'accoglienza di questa nuova app non è stata così positiva come previsto. Microsoft ha quindi continuato a supportare la vecchia app Paint insieme a Paint 3D. Visti i risultati negativi, nel 2021, con il rilascio di Windows 10 build 21332, la nuova versione di Paint è stata rimossa dalle installazioni pulite del sistema operativo. Nelle scorse ore sono poi state introdotte ulteriori novità. Sembra infatti che la fine per l'app Paint 3D sia finalmente arrivata. Infatti, dal prossimo 4 novembre l’app non sarà più disponibile per gli utenti Windows 10.

Paint 3D: l’app non riceverà più aggiornamenti dal 4 novembre

Ad annunciare tale novità è stato l’utente X @phantomofearth. In un recente post pubblicato sul social, il leaker ha chiarito che: “Paint 3D ora mostra un banner che informa che non riceverà più aggiornamenti e non sarà più disponibile nel Microsoft Store a partire dal 4 novembre.” Anche gli aggiornamenti per l'app termineranno quel giorno. Il ritiro di Paint 3D avviene mentre Microsoft ha aggiunto nuove funzionalità per la tradizionale app Paint per Windows 10 e 11. I membri del programma Windows Insider hanno potuto provare le nuove funzioni negli ultimi mesi. Queste includono un nuovo cursore per modificare la dimensione di matite, pennelli e strumenti gomma, insieme ad alcune nuove funzionalità per le sue opzioni penna e gomma.