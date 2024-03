Microsoft rimuove supporto delle app Android su Windows 11

Il Sottosistema Windows per Android è una delle pochissime funzionalità uniche di Windows 11 che lo differenziano da Windows 10. Grazie a WSA, i clienti possono eseguire app Android sui propri computer se non esistono controparti native. Sebbene sia decisamente interessante, tale sottosistema verrà presto eliminato. Con una mossa un po' a sorpresa, Microsoft ha deciso di terminare il supporto WSA e di staccare la spina dalle app Android. Rilasciato nell'ottobre 2021, WSA ha permesso agli utenti di installare app dall'Amazon Appstore in Windows 11. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore, con un post sul sito ufficiale. Gli utenti che hanno installato Amazon Appstore e alcune delle sue app su Windows 11 possono continuare a utilizzarle. Tuttavia, il supporto tecnico terminerà il 5 marzo 2025. Inoltre, non sarà più possibile installare nuove app, così come lo stesso store.

Addio WSA di Microsoft: la conferma di Amazon

Oltre Microsoft, anche Amazon ha confermato la fine del supporto per il WSA, fornendo ulteriori chiarimenti agli sviluppatori e agli utenti di app. Come si legge sul sito ufficiale dell’azienda: “Gli sviluppatori non saranno più in grado di inviare nuove app destinate a Windows 11 dopo il 5 marzo 2024. Tuttavia, gli sviluppatori con un'app esistente potranno continuare a inviare aggiornamenti delle app fino a quando Amazon Appstore su Windows 11 non sarà completamente interrotto”. A partire da oggi, i clienti Windows non potranno più installare Amazon Appstore o le app associate da Microsoft Store. Tuttavia, gli utenti potranno comunque utilizzare le app dell'App store installate in precedenza e continueranno a ricevere gli aggiornamenti per tali app.

Fino ad ora Microsoft ha rilasciato aggiornamenti per WSA quasi ogni mese, offrendo agli utenti nuove funzionalità, miglioramenti e nuove versioni di Android. Adesso, tutto ciò verrà abbandonato, in modo simile a come l’azienda ha eliminato la sua piattaforma VR, Windows Mixed Reality, alla fine del 2023. Per ora, gli utenti di Windows 11 potranno continuare a utilizzare le app installate fino alla data di interruzione del 5 marzo 2025. A quel punto, non è chiaro se le app verranno rimosse automaticamente, smetteranno di funzionare o semplicemente non riceveranno più supporto.