Microsoft: addio a Windows Mixed Reality dal 1 novembre 2026

Lo scorso dicembre Microsoft ha rivelato, quasi in sordina, che Windows Mixed Reality non è più in fase di sviluppo. Come spesso accade in questi casi, nonostante la deprecazione della funzionalità, il componente potrebbe rimarrà disponibile ancora per un po' di tempo. La società di Redmond ha pubblicato infatti nuove informazioni su Windows Mixed Reality, descrivendo in dettaglio la fine del supporto e le conseguenze per gli utenti. Secondo la documentazione ufficiale, Windows Mixed Reality raggiungerà la fine del suo ciclo di vita il 1 novembre 2026 per le edizioni Windows consumer (Home e Pro) e il 1 novembre 2027 per le edizioni Windows commerciali. Ciò significa Microsoft continuerà a fornire aggiornamenti, patch di sicurezza e correzioni, oltre a fornire supporto tecnico. Anche Windows Mixed Reality rimarrà disponibile per il download nonostante la sua deprecazione.

Microsoft: visori Window Mixed Reality utilizzabili anche dopo il 2027

L’azienda statunitense ha assicurato che i clienti potranno continuare a utilizzare i visori Windows Mixed Reality anche dopo novembre 2026 e 2027. La fine del supporto non significa che Microsoft bloccherà i dispositivi non supportati o impedirà ai clienti di utilizzarli con software e giochi compatibili. Tuttavia, ciò sarà possibile solo sulle versioni di Windows che supportano e includono Windows Mixed Reality. L'aggiornamento a una versione più recente senza Windows Mixed Reality renderà infatti i visori VR incompatibili. Vale anche la pena notare che la deprecazione di Windows Mixed Reality e la sua imminente fine del supporto non influiscono sul visore per realtà aumentata, HoloLens. L’azienda ha affermato che rimane impegnata negli sviluppi di HoloLens per i suoi clienti aziendali.

Nel 2023, Microsoft ha deprecato molti componenti e funzionalità di Windows, come, Microsoft Defender Application Guard per Edge e Office, Steps Recorder, WordPad, Cortana, MSDT e altro ancora. Windows Mixed Reality è solo una delle varie voci della lista. Dopo otto anni di utilizzo e un “grande salto” mai veramente avvenuto, anche per questa piattaforma è giunta ormai l’ora della fine.