Microsoft rilascia Patch Tuesday di marzo 2024 per Windows 11

Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti Patch Tuesday di marzo 2024 per Windows 11 23H2, 22H2 e 21H2. L'aggiornamento delle versioni 23H2 e 22H2 viene fornito tramite KB5035853 mentre l'aggiornamento 21H2 è KB5035854. Dopo aver applicato l'aggiornamento, gli utenti utilizzeranno rispettivamente le versioni build 22631.3296, 22621.3296 e 22000.2836. La nuova Patch Tuesday risolve i problemi di sicurezza del sistema operativo. Tuttavia, sono stati anche introdotti dei miglioramenti generali per Windows 11 23H2. Per quanto riguarda la versione 22H2, Questo aggiornamento della sicurezza risolve un problema rilevato con l’update KB5034848 (del 27 febbraio 2024). Si tratta del bug “0x800F0922” che fermava il processo di aggiornamento al 96%. Questa Patch Tuesday risolve poi un problema di Windows 11 21H2, che impediva il completamento del processo di risoluzione dei problemi quando si utilizzava l'app Ottieni assistenza. Infine, è stato risolto anche un problema che riguardava Remote Desktop Web Authentication.

Microsoft: le altre novità della Patch Tuesday di marzo 2024

La Patch Tuesday di Microsoft apporta miglioramenti qualitativi allo stack di manutenzione di Windows 11: 22621.3294 e 22631.329s4 (22000.2830 per 21H2). Come ricorda la stessa azienda di Redmond, si tratta del componente che installa gli aggiornamenti di Windows. Gli aggiornamenti dello stack di manutenzione (SSU) garantiscono la disponibilità di uno stack di manutenzione robusto e affidabile in modo che i dispositivi possano ricevere e installare gli update di Microsoft.

Questi aggiornamenti sono già disponibili per tutti gli utenti Windows 11 e, nella maggior parte dei casi dovrebbero, essere installati automaticamente. Per scaricarli manualmente, basta cliccare su Start, poi Impostazioni e scorrere in basso fino alla voce Windows Update. Fatto ciò, basterà verificare la presenza di nuovi aggiornamenti e, se presenti, cliccare su Installa. Per terminare l’operazione sarà necessario riavviare il PC.

Se si desidera scaricare questi aggiornamenti per l'installazione offline, basta accedere al Microsoft Update Catalog. Basterà inserire il codice dell’aggiornamento nella barra di ricerca (“KB5035853” o “KB5035854” a seconda della versione) e scaricare l’aggiornamento.