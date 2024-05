Windows 10: errore 0x800f0982 blocca update di maggio 2024

Recentemente, Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti del Patch Tuesday di maggio 2024 per tutte le versioni ed edizioni di Windows 10 e Windows 11 supportate. Come capita a volte, poco dopo il rilascio, Microsoft ha confermato un nuovo bug. Fortunatamente per gli utenti privati riguarda solo Windows Server 2019 (per gli amministratori IT). Le edizioni consumer, come Home o Professional, dovrebbero ricevere gli ultimi aggiornamenti senza problemi. Secondo un post sul sito web ufficiale di Microsoft Learn, l'aggiornamento della sicurezza di maggio 2024 potrebbe non riuscire a installarsi con un errore 0x800f0982. Secondo quanto riportato: “I server Windows che tentano di installare l'aggiornamento della sicurezza di maggio 2024 (KB5037765), rilasciato il 14 maggio 2024, potrebbero riscontrare problemi durante il processo di installazione. L'installazione potrebbe non riuscire con un codice di errore 0x800f0982. È più probabile che questo problema influisca sui dispositivi che non dispongono del supporto en_us Language Pack.”

Windows 10: come correggere l'errore 0x800f0982

Microsoft sta lavorando a una soluzione al problema. Anche se al momento non ci sono soluzioni ufficiali da parte dell’azienda di Redmond, vi è un grande indizio nella descrizione dell’errore. Come riportato da Borncity, alcuni amministratori IT sono riusciti a correggere l'errore 0x800f0982 su Windows Server 2019 installando il pacchetto lingua EN-US. Per fare ciò sono bastati alcuni passaggi. In primis bisogna scaricare la ISO dal sito ufficiale di Microsoft. Fatto ciò, basta lanciare l’immagine ISO e copiare X:\x64\langpacks\Microsoft-Windows-Server-Language-Pack_x64_en-us.cab sul server. In seguito, premere la combinazione Windows + R per aprire la finestra di dialogo "Esegui". Digitare "lpksetup.exe" e selezionare "OK". Infine, seguire la procedura guidata per selezionare e installare il pacchetto della lingua inglese (è possibile anche utilizzare le opzioni della riga di comando di LPKSetup per installare il pacchetto della lingua utilizzando un prompt dei comandi con privilegi elevati).

La risoluzione del problema di Windows 10 tramite l'aggiunta del pacchetto linguistico EN-US è stata confermata anche da alcuni utenti su Reddit. Il lato positivo è che l’aggiornamento del Patch Tuesday di maggio 2024 ha risolto un problema con le connessioni VPN interrotte dopo l’aggiornamento del Patch Tuesday di aprile 2024. Tuttavia, il problema con le immagini del profilo non visualizzate persiste ancora.