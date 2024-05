Windows 11 Esplora FIle si arricchisce di ulteriori schede

Microsoft sta pensando di aggiungere ancora più schede alla barra laterale di Esplora file in Windows 11. Un nuovo aggiornamento, attualmente in fase di test nel canale Beta, introduce una funzione nascosta per la pagina iniziale di Esplora file, promettendo di migliorare l'esperienza utente.

L'aggiornamento introduce tre nuove schede nella sezione "Accesso rapido":

File recenti : Questa scheda mostrerà i file che sono stati aperti di recente, facilitando l'accesso ai documenti su cui si sta lavorando.

: Questa scheda mostrerà i file che sono stati aperti di recente, facilitando l'accesso ai documenti su cui si sta lavorando. Preferiti : Qui è possibile aggiungere i file e le cartelle che si usano più frequentemente per un accesso rapido e facile.

: Qui è possibile aggiungere i file e le cartelle che si usano più frequentemente per un accesso rapido e facile. File condivisi: Questa sezione mostrerà i file che sono stati condivisi con altri utenti o ricevuti da altri, rendendo la collaborazione più semplice e organizzata.

Oltre alle nuove schede, ogni sezione ora include una grafica più accattivante e intuitiva e una breve spiegazione del suo contenuto, migliorando la chiarezza e la facilità d'uso per gli utenti.

È importante notare che questa funzione è attualmente nascosta e disponibile solo per i tester beta. Per attivarla, seguire questi passaggi:

Accedere alla cartella contenente i file di ViveTool. Ad esempio, se ViveTool si trova in C:\Vive, digitare CD C:\Vive nel prompt dei comandi. Eseguire il seguente comando, sostituendo "NOMEUTENTE" con il proprio nome utente: Copia codice bash vivetool /enable /id:45130483 /user:NOMEUTENTE

Riavviare il computer.

Come disattivare la nuova pagina iniziale

Se si desidera disattivare la nuova pagina iniziale, seguire i passaggi 1 e 2 sopra, sostituendo /enable con /disable nel comando al punto 2:

Copia codice bash vivetool /disable /id:45130483 /user:NOMEUTENTE

L'aggiunta di più schede potrebbe aumentare la praticità di Esplora file per alcuni utenti, offrendo un accesso più rapido e organizzato ai file utilizzati frequentemente. Tuttavia, c'è il rischio che l'interfaccia diventi più caotica per altri, soprattutto per coloro che preferiscono un design più semplice e meno affollato.

Le grafiche e le spiegazioni aggiuntive sono pensate per migliorare la chiarezza e la facilità d'uso, soprattutto per gli utenti meno esperti, rendendo più intuitivo l'utilizzo di Esplora file. Tuttavia, l'effettiva utilità di queste aggiunte dipenderà dal feedback degli utenti beta e dall'eventuale rilascio ufficiale della funzione a tutti gli utenti di Windows 11.