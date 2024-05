Windows 11: arriva pagina per aggiornamenti dei componenti AI

Microsoft sta per potenziare il suo sistema operativo con molte funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come l’attesissimo AI Explorer. Per aiutare gli utenti a comprendere come gestisce Windows 11 e l’AI, Microsoft sta lavorando su una sezione Impostazioni dedicata chiamata "Aggiornamenti dei componenti AI". La nuova pagina di Impostazioni è stata individuata nella build 26217, che Microsoft ha rilasciato per i test pubblici all'inizio di questa settimana. L'azienda non l’ha menzionata nelle note di rilascio, quindi tutti i dettagli rimangono poco chiari. Tuttavia, grazie all’utente X @PhantomOfEarth, è già possibile dare un'occhiata alla nuova sezione introdotta su Windows 11.

Windows 11: come accedere alla pagina degli aggiornamenti dei componenti AI

La pagina dedicata agli "aggiornamenti dei componenti AI" si troverà seguendo il percorso “Impostazioni”, poi “Windows Update” e, infine “Cronologia aggiornamenti”. Questa si troverà proprio accanto ad “Aggiornamenti qualitativi”, “Aggiornamenti driver”, “Aggiornamenti definizioni” e “Altri aggiornamenti”. Al momento, la nuova sezione è vuota. Infatti, Microsoft non ha ancora rilasciato o aggiornato alcun bit di intelligenza artificiale. Vale anche la pena notare che l'app Impostazioni avrà un'altra sezione per la gestione dei componenti AI. È probabile che l’azienda di Redmond sveli altri dettagli nel corso del suo evento speciale, in programma il 20 maggio 2024 (il giorno prima dell’atteso Build 2024).

Oltre ad annunciare AI Explorer e altre nuove funzionalità per Windows 11, Microsoft rivelerà i suoi primi PC AI basati su Snapdragon X. Si tratta di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 (versioni consumer). Altri produttori, come Dell, ASUS, Lenovo e altri, seguiranno l’esempio. Purtroppo, sembra che alcune delle parti più interessanti del prossimo aggiornamento di Windows 11 24H2 saranno esclusive per i PC AI con processori Snapdragon. Le scoperte di codice nelle recenti build di anteprima hanno rivelato che AI Explorer funzionerà solo su sistemi con NPU di Qualcomm.