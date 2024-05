Microsoft introduce la ricerca visiva nello Strumento di cattura

Una settimana fa, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per la sua app Strumento di cattura (Snipping Tool) di Windows 11 per i membri di Canary e Dev Channel con nuove funzionalità. Oggi l'azienda sta lanciando un altro aggiornamento per Snipping Tools che include un'altra funzionalità aggiuntiva, ovvero la ricerca visiva. In un post sul proprio blog, Microsoft afferma: “stiamo aggiungendo la ricerca visiva nello Strumento di cattura. Con la ricerca visiva, puoi trovare rapidamente immagini e oggetti simili nel tuo screenshot con Bing. Puoi provarlo facendo clic con il pulsante destro del mouse su uno screenshot e selezionando ‘Ricerca visiva con Bing’. Questa azione è disponibile anche nel menu "Visualizza altro" nella barra degli strumenti”. Il numero di versione di questo nuovo Strumento di cattura è 11.2404.39.0.

Strumento di cattura: le altre funzionalità del tool di Microsoft

La nuova funzionalità di ricerca visiva si è unita alle altre tre nuove funzioni dello Strumento di cattura aggiunte la scorsa settimana per essere provate dai membri di Canary e Dev Channel Insider. Una delle funzionalità aggiunte la scorsa settimana consente all'app di rilevare eventuali codici QR che potrebbero apparire nei tuoi screenshot. Ciò permetterà agli utenti di accedere al collegamento sul PC in modo semplice. Un'altra funzionalità aggiunta consente agli utenti dello Strumento di cattura di aggiungere emoji a qualsiasi screenshot acquisito con l'app. È disponibile semplicemente facendo clic o toccando la barra degli strumenti e poi Forme. Una volta trovata l'emoji specifica che si desidera inserire, verrà visualizzata al centro dell'app. A questo punto sarà possibile ridimensionarla o spostarla nel punto in cui si posizionarla.

Infine, l'aggiornamento della scorsa settimana ha aggiunto un modo per consentire agli utenti di modificare l'opacità dei colori di riempimento e contorno di una forma nello Strumento di cattura. L'app includeva ancora una volta lo strumento righello. Tutte queste funzionalità sono ancora prerogativa degli utenti Insider. Purtroppo, ad oggi, Microsoft non ha rilasciato alcun comunicato su un possibile rilascio generale nel breve termine.