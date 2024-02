Windows 11 blocca update di febbraio 2024 per bug 0x800F0922

Microsoft afferma che gli update di febbraio 2024 non vengono installati sui sistemi Windows 11 22H2 e 23H2, con errori 0x800F0922 e download interrotti al 96%. Gli utenti che riscontrano questo problema noto vedranno probabilmente una nuova voce nel Visualizzatore eventi di Windows con un codice di errore 0x800F0922. Se l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza non è riuscita, sullo schermo viene visualizzato il: "Qualcosa non è andato come previsto. Non preoccuparti: annulla le modifiche. Tieni il computer acceso”. Come ha confermato la stessa Microsoft in una nuova voce alla dashboard dell’aggiornamento: “i dispositivi Windows 11 che tentano di installare l'aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024, rilasciato il 13 febbraio 2024 (KB5034765) potrebbero riscontrare errori di installazione e il sistema potrebbe smettere di rispondere al 96%. Stiamo lavorando a una soluzione per questo problema e forniremo un aggiornamento in una prossima versione".

Windows 11: soluzione temporanea per correggere l’errore 0x800F0922

L’azienda di Redmond ha deciso di fornire una soluzione temporanea al problema, in attesa che l’errore venga sistemato in maniera definitiva. Gli utenti dovranno soltanto eliminare la cartella nascosta “C:\$WinREAgent”. Dopo aver eliminato questa cartella, potrebbe essere necessario riavviare il sistema. Ciò dovrebbe consentire agli aggiornamenti di sicurezza di febbraio 2024 di installarsi in modo corretto. Microsoft non ha fornito dettagli sulla causa di questi problemi di installazione degli aggiornamenti. Tuttavia, la soluzione condivisa lunedì suggerisce che potrebbe essere collegata all'ambiente ripristino Windows (WinRE). Quest’ultimo era anche collegato al problema relativo all'aggiornamento di Windows 10 KB5034441 di gennaio 2024. L’update non veniva eseguito a causa di errori 0x80070643, con il messaggio “Si sono verificati alcuni problemi durante l'installazione degli aggiornamenti, ma riproveremo più tardi”.

L'azienda sta inoltre lavorando a una soluzione permanente per i problemi di installazione dell'aggiornamento di gennaio. In un documento pubblicato sulla pagina di supporto, l’azienda ricorda che “L'errore potrebbe anche significare che lo spazio libero disponibile nella partizione riservata per il sistema non è sufficiente. Potresti risolvere il problema usando un software di terze parti per aumentare le dimensioni della partizione riservata per il sistema”. Secondo Microsoft, l’errore può essere legato all’impossibilità del PC di connettersi ai server di Windows Update. Per questo motivo ha consigliato agli utenti che utilizzano una connessione VPN per collegarsi a reti aziendali di disconnettersi, disattivare la VPN e riprovare ad installare l’aggiornamento.