Windows 11: annunciato big update con Copilot AI il 26 settembre

Grandi notizie per tutti gli utenti Windows 11. Nel corso di un recente evento tenutosi a New York, Microsoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per il suo sistema operativo, che arriverà il prossimo 26 settembre. La più grande novità di Windows 11 23H2 (questa la versione dell’update) è l’integrazione dell’intelligenza artificiale tramite l’assistente Copilot AI. Si tratta di uno strumento già presente sul browser Edge, ma che adesso verrà implementato in modo nativo su Windows.

Windows 11 23H2: intelligenza artificiale e non solo

L’arrivo di Copilot AI permetterà agli utenti di sfruttare in toto le potenzialità dell’AI quando utilizzano app come Microsoft Team o la suite di Office. Inoltre, è possibile creare messaggi testuali utilizzando i dati del calendario, esplorare le opzioni di navigazione di Outlook, creare playlist su Spotify e tanto altro. Grazie a Copilot AI è possibile acquistare prodotti partendo da una foto trovata su internet, oppure usare Bing Image Creator (presto basato su DALL-E 3) per rimuovere lo sfondo da una foto o generare immagini da testo. Naturalmente, anche Bing Chat sarà migliorato per offrire una migliore esperienza agli utenti.

L’intelligenza artificiale non è l’unica novità in arrivo con Windows 11 23H2. Il nuovo update prevede infatti anche il supporto nativo a RAR e 7-Zip, per aprire questo tipo di file senza usare app di terze parti. Esplora file è stato ridisegnato per essere più efficiente, così come Paint, che avrà anche la modalità scura, i livelli e la trasparenza. Il big update porterà anche il supporto nativo per il controllo dell’illuminazione dinamica RGB su Windows 11. Microsoft integrerà anche la funzionalità Ink Anywhere, ovvero un set di strumenti dedicati agli utenti con PC touchscreen o device 2-in-1 che consente di disegnare qualsiasi cosa in qualsiasi punto dello schermo. Infine, Microsoft ha annunciato anche ottimizzazioni per funzionalità esistenti, come il supporto alle passkley e migliorie per i controlli vocali e l’app Foto.