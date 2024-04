Microsoft rilascia la nuova build Windows 11 26100

Microsoft ha appena lanciato Windows 11 Insider Preview build 26100 per i canali Dev e Canary. Questa build include modifiche e miglioramenti, come correzioni di problemi noti e non solo. Sono infatti state apportate modifiche all'interfaccia utente come la rimozione della filigrana interna di Windows 11. Microsoft ricorda comunque che tale filigrana dovrebbe essere ripristinata nelle future build di Insider Preview. Si tratta infatti del normale processo di preparazione di Windows 11 per il rilascio della versione 24H2 entro la fine dell'anno. Tale versione sarà infatti il Big Update dell’anno. Inoltre, il nuovo aggiornamento risolve inoltre alcuni problemi specifici relativi a Copilot in Windows che potrebbero verificarsi durante l'installazione di questa build. Include poi miglioramenti al suo comportamento come normale finestra dell'applicazione. In termini di nuove modifiche e miglioramenti, è stato corretto un bug relativo allo spegnimento, un problema DWM (Desktop Window Manager) e altro ancora.

Microsoft: le altre novità della build 26100 di Windows 11

Con la nuova build, l’azienda di Redmond ha risolto il problema noto che causava il mancato funzionamento dell'arresto e dell'ibernazione nelle build più recenti. Inoltre, è stato risolto un problema per cui alcuni Insider visualizzavano l'errore 0x80240067 durante il tentativo di scaricare gli aggiornamenti delle app dal Microsoft Store o gli aggiornamenti di Windows in Impostazioni (nelle build più recenti). Windows 11 build 26100 include anche problemi noti non ancora risolti. Ad esempio, l'accesso vocale non funziona ancora in modo affidabile con la nuova app Copilot di Windows. Inoltre, anche l'uso di Windows Ink per scrivere in Copilot presenta alcuni problemi con il nuovo assistente intelligente di Microsoft. Sempre per quanto riguarda la nuova app dell’assistente AI, quando Copilot è ancorato e ridimensionato a una larghezza maggiore, questo potrebbe non riempire sempre la larghezza del pannello. Tuttavia, questo problema potrebbe essere risolto con il ridimensionamento.

Microsoft ha infine ricordato che, al momento, i canali Dev e Canary possono scaricare la stessa build. Tuttavia, questa soluzione è solo temporanea. Durante i periodi in cui entrambi i canali si trovano sulle stesse build (ad esempio Build 26100), gli Insider possono passare dal canale Dev a Canary e viceversa. Nel prossimo futuro, Canary Channel passerà a numeri di build più alti e la finestra verrà chiusa. Gli Insider che desiderano cambiare il proprio canale dovranno quindi farlo in fretta.