Microsoft rende Recall una funzionalità opzionale sui PC Copilot+

È passato solo poco più di un mese da quando Microsoft ha rivelato al mondo la nuova funzionalità per i PC Copilot+ AI, chiamata Recall. L'idea alla base dello strumento AI era che avrebbe reso più semplice la ricerca nella cronologia di utilizzo del PC. Tuttavia, ciò non è piaciuto agli utenti, i quali hanno sottolineato i seri problemi di privacy e sicurezza della funzionalità. Recentemente Microsoft ha quindi aggiornato il sistema per risolvere alcuni problemi. La più grande novità riguarda l'opzione per disabilitare Recall. Come rivelato da Microsoft nel suo blog, sono state introdotte tre modifiche significative. La prima, come accennato, è l’arrivo di Recall opzionale. Al primo avvio di un PC Copilot+ AI, durante la procedura di installazione di Windows, agli utenti verrà chiesto se desideri abilitare la funzione. È molto probabile che la maggior parte degli utenti scelga di non attivarlo.

Microsoft: Recall utilizzerà il sistema di sicurezza di Windows Hello

Gli utenti che desiderano abilitare Recall in un secondo momento dovranno utilizzare Windows Hello. Ciò servirà anche per effettuare ricerche nelle sequenze temporali dell'attività del PC registrate dalla funzionalità AI di Microsoft. Per chi non lo sapesse, Windows Hello è una funzione di sicurezza che permette di sbloccare il PC tramite riconoscimento facciale, scansione di impronte digitali o PIN locale. Infine, Microsoft crittografa ogni istantanea del PC acquisita da Recall, insieme al database dell'indice di ricerca. Questi sono tutti archiviati localmente sul computer, anziché utilizzare un servizio cloud. Tuttavia, la preoccupazione principale relativa a Recall era che, se qualcun altro avesse effettuato l'accesso allo stesso PC sarebbe stato potenzialmente possibile accedere ai dati registrati. Con questo aggiornamento, gli snapshot verranno decrittografati solo se sbloccati tramite Windows Hello.

Microsoft ha affermato che i dati di Recall erano sempre crittografati ma non erano specifici per gli snapshot e il database dell'indice di ricerca. Solo l'intero disco avrebbe utilizzato Bitlocker. Dato che questa crittografia non è sicura al 100%, la grande quantità di informazioni personali raccolte da Recall avrebbe dovuto essere ulteriormente crittografata o tenuta al sicuro in qualche altro modo, fin dall'inizio.