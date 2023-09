Windows 11: supporto ufficiale alle passkey tramite Hello

Nel corso del suo recente evento tenutosi a New York, Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Laptop Go 3, Surface Studio 2 e l’arrivo dell’assistente Copilot AI su Windows 11. Tuttavia, il prossimo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft, previsto per il 26 settembre, introdurrà anche una grande novità dedicata alla sicurezza. Con Windows 11 22H3, Microsoft implementerà il sistema delle passkey, come metodo di autenticazione. Ciò permetterà di dire finalmente addio alle password. Gli utenti potranno creare le proprie passkey tramite Windows Hello, la funzionalità introdotta con Windows 10 che semplifica il login grazie all’utilizzo delle impronte digitali, del riconoscimento facciale o di un PIN.

Passkey su Windows 11: un mondo senza password

Per molti le passkey sono il futuro della sicurezza informatica. Queste offrono infatti un maggiore livello di protezione rispetto alle semplici password. Quando si accede ad una piattaforma o un sito web, l’accesso deve essere convalidato utilizzando il metodo di sblocco del proprio dispositivo mobile abilitato. Ciò rende quindi più difficile l’accesso non autorizzato da parte di malintenzionati. Come riportato da Microsoft nel suo blog ufficiale: “Oggi siamo lieti di annunciare che gli utenti di Windows 11 potranno sfruttare al meglio le passkey. Dopo aver creato una passkey con Windows Hello, sarà possibile accedere a un sito web o a un'applicazione utilizzando il volto, l'impronta digitale o il PIN del dispositivo. È possibile gestire le passkey memorizzate sul PC Windows e accedere usando le passkey salvate sullo smartphone per maggiore comodità. Si potranno usare le passkey su diversi servizi come GitHub.com, DocuSign.com, ecc”.

Nei mesi scorsi l’azienda di Redmond aveva introdotto questa funzione sui canali Windows Insider (il programma dedicato ad alcuni utenti selezionati, che permette loro di testare le nuove funzionalità del sistema operativo). Tuttavia, con l’ormai imminente aggiornamento a Windows 11 23H2, il supporto alle passkey dovrebbe essere finalmente disponibile a livello globale.