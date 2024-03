Microsoft migliora le animazioni in PowerPoint per il Web

Microsoft ha rilasciato un’interessante novità per l’app PowerPoint per il Web. Gli utenti possono già verificare alcuni miglioramenti che dovrebbero rendere più semplice l’inserimento di contenuti animati nelle proprie diapositive. In un post sul blog di Microsoft 365 Insider, la società ha affermato di aver preso in considerazione il feedback degli utenti e di aver inserito nuove interfacce che dovrebbero rendere più semplice l'aggiunta di animazioni alle diapositive in PowerPoint per il Web. Per provare gli ultimi miglioramenti, bisogna accedere all’applicazione web e aprire o creare una presentazione. In seguito, si dovrà selezionare un oggetto nel file che si desidera animare. Una volta fatto ciò, è necessario cliccare sulla selezione Animazioni, seguita dall'opzione Riquadro animazione. Infine, cliccare sul pulsante Aggiungi animazione. La stessa operazione può essere eseguita cliccando sull’oggetto con il pulsante destro del mouse. Infine, nel menu che apparirà, basterà cliccare su Aggiungi animazione.

PowerPoint per il Web: le altre novità della funzionalità animazione

Microsoft permette anche di modificare tali animazioni. Inoltre, l'app consente inoltre di aggiungere più di un'animazione a un oggetto semplicemente facendo clic sul pulsante Aggiungi, nella parte superiore del riquadro delle attività. Per eliminare l'animazione basta cliccare sul pulsante con l'icona Elimina del cestino nell'angolo in alto a destra del riquadro. La nuova funzionalità include tre diverse categorie di animazioni (Entrance, Exit e Emphasis), che possono essere visualizzate semplicemente facendo clic sulla selezione Visualizza altre animazioni nella scheda del riquadro.

Come accennato, la nuova interfaccia utente di animazione è già disponibile per tutti gli utenti di PowerPoint sul Web. Inoltre, Microsoft prevede di continuare a migliorare questa parte dell'app web con una funzionalità del pulsante Anteprima. Dopo aver impostato le animazioni per un oggetto, facendo clic su di esso sarà possibile navigare attraverso l'oggetto facendo clic sulla diapositiva o utilizzando Invio, barra spaziatrice e i tasti freccia sulla tastiera.