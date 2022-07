PowerPoint, 3 consigli per la presentazione perfetta

Che sia per la Tesi di Laurea o per un progetto aziendale, PowerPoint è il programma per eccellenza quando si tratta di realizzare una presentazione. Una presentazione funziona un po' come una proiezione di diapositive, ognuna delle quali è una tela vuota su cui posizionare immagini e parole con cui raccontare una “storia”. Vuoi ottenere il massimo dalle tue slideshow? Ecco tre trucchetti che forse non conoscevi per la presentazione perfetta in Microsoft PowerPoint.

1. Autoplay

Per evitare imbarazzanti blocchi o momenti di caricamento mentre attendi il caricamento delle animazioni, puoi creare un file PowerPoint autoplay. Così facendo, le diapositive partiranno automaticamente alla sua apertura, evitando quindi imbarazzi. Farlo è semplicissime: salva il tuo documento con estensione .pps invece della classica .ppt per avere una presentazione autoplay.

2. L'interruttore

Se durante una presentazione premi il tasto “B”, lo schermo diventerà nero. Con il tasto “W”, invece, diventerà bianco. Proprio come un interruttore della luce. Molto utile nel caso in cui si voglia aggiungere un inciso alla presentazione e si voglia attirare l'attenzione del pubblico su di sé. Per tornare alla normalità basterà un semplice clic sinistro del mouse.

3. Ordine

Una presentazione ordinata e armonica farà sicuramente più successo di una disordinata e poco comprensibile. Due strumenti che ti saranno molto utili nella composizione della tua “tela bianca” sono il “Riquadro di selezione” dal menu “Disponi” (in cui potrai visualizzare tutti gli elementi presenti e modificarli a piacere), la griglia e i righelli, questi ultimi utilissimi per disporre gli elementi razionalmente tra loro.

Come creare belle presentazioni con PowerPoint

Se vuoi ottenere il massimo dalle tue presentazioni PowerPoint, non possiamo che consigliarti il videocorso completo ospitato sulla piattaforma Udemy. In 42 lezioni imparerai a realizzare rapidamente delle presentazioni professionali, con diapositive chiare, funzionali che puoi controllare facilmente ed efficacemente durante la presentazione. E al termine del corso potrai non solo testare le tue conoscenze con un quiz da 10 domande, ma anche ottenere la certificazione Udemy.

Puoi trovare il corso in promozione al prezzo speciale di 14,99 euro cliccando questo link.

