Microsoft migliora compatibilità dell’update Windows 11 Moment 5

Microsoft ha iniziato a implementare l'aggiornamento delle funzionalità Moment 5 per Windows 11, introdotte alla fine di febbraio tramite l’update KB5034848. L’azienda di Redmond etichetta tali aggiornamenti come “aggiornamenti di configurazione”. Già la scorsa settimana, tale aggiornamento è stato reso disponibile a tutti gli utenti di Windows 11 tramite KB5035942, come aggiornamento opzionale. Tuttavia, diversi utenti si sono lamentati di vari problemi durante la sua installazione. Infatti, in diversi casi, l’aggiornamento non si completava o il sistema si bloccava con una schermata blu. Microsoft, come sempre, ha pubblicato un pacchetto autonomo per migliorare la compatibilità di KB5035942, aggiornando il ripristino di Windows. Questo aggiornamento WinRE (ambiente di ripristino Windows) è stato fornito tramite l'aggiornamento SafeOS con KB5036567. Tale soluzione potrebbe essere interessante per tutti gli utenti che hanno riscontrato problemi con l’update.

Microsoft: i dettagli degli aggiornamenti dinamici Windows

In un post sul blog della community di Windows 10 Dynamic Updates, pubblicato nel novembre 2019, Microsoft aveva spiegato in modo dettagliato componenti e utilizzi degli aggiornamenti dinamici. Questi pacchetti includono correzioni ai file binari di Setup.exe, aggiornamenti di SafeOS per Ambiente ripristino Windows e altro ancora. Come riportato dall’azienda di Redmond: “Non appena viene avviato un aggiornamento delle funzionalità di Windows 10, sia dal supporto che da un ambiente connesso al servizio Windows Update, l'Aggiornamento dinamico è uno dei primi passaggi eseguiti. L'installazione di Windows 10 ricorre a un Internet-facing URL ospitato da Microsoft per recuperare il contenuto dell'aggiornamento dinamico. In seguito, applica tali aggiornamenti al supporto di installazione del sistema operativo”.

I contenuti acquisiti riguardano in primis gli aggiornamenti del programma di installazione. Si tratta di correzioni ai file binari del programma di installazione o a qualsiasi file utilizzato dal programma di installazione per gli aggiornamenti delle funzionalità. Sono anche inclusi gli aggiornamenti del sistema operativo sicuro, ovvero correzioni per il "sistema operativo sicuro" utilizzato per aggiornare l'ambiente di ripristino di Windows (WinRE). Non mancano poi gli aggiornamenti dello stack di manutenzione. Si tratta di correzioni necessarie per risolvere il problema dello stack di manutenzione di Windows 10 e quindi necessarie per completare l'aggiornamento delle funzionalità. Viene richiesto anche di installare il più recente aggiornamento qualitativo cumulativo. Infine, tra i contenuti acquisiti vi sono anche gli aggiornamenti driver. Si tratta della versione più recente dei driver applicabili già pubblicati dai produttori in Windows Update e specificatamente destinati all'aggiornamento dinamico.

Oltre a questi aggiornamenti, l'aggiornamento dinamico conserverà il contenuto del Language Pack (LP) e delle funzionalità su richiesta (FOD) durante il processo di aggiornamento, per garantire che l'utente abbia questi elementi presenti con l'aggiornamento completato. L’aggiornamento completo per Windows 11 è disponibile sul sito Microsoft Update Catalog.