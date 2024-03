Windows 11 Moment 5: ufficiale il nuovo aggiornamento Microsoft

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento "Moment 5" di Windows 11 per le versioni 23H2 e 22H2, che introduce alcune interessanti novità. Tra queste vi sono nuove competenze e plug-in di Windows Copilot, accesso vocale, miglioramenti dell'intelligenza artificiale per ClipChamp e Foto e miglioramenti dell'Assistente vocale. Come accennato, l'aggiornamento di Windows 11 23H2 (Moment 5) include miglioramenti per Microsoft Copilot. Inoltre, sono stati introdotti alcuni plugin di terze parti da poter integrare con l’assistente. I primi due plugin sono per OpenTable e Instacart, che consentono di prenotare rapidamente una cena o di ordinare cibo a domicilio. A partire dal prossimo mese, verranno poi introdotti altri plugin per Shopify, Klarna e Kayak. In Windows 11 Moment 5, Copilot è stato arricchito anche con nuove funzionalità per aprire rapidamente varie impostazioni, ottenere informazioni sul dispositivo o avviare funzionalità di accessibilità. Quest’ultime includono l’avvio dell’assistente vocale o dei sottotitoli in tempo reale.

Microsoft sta lanciando nuove versioni di Foto e Clipchamp con funzionalità AI che semplificano la modifica di foto e video. Su Foto arriverà la cancellazione generativa AI (attualmente in fase di test). Clipchamp otterrà invece una nuova funzionalità che elimina le pause di silenzio dai video. Per quanto riguarda l’accessibilità, la nuova funzionalità Voice Access permette di controllare il sistema utilizzando la voce. Inoltre, sarà anche possibile creare nuove scorciatoie vocali personalizzate. La funzionalità di Windows 11 Moment 5 ora funziona su più monitor, semplificando il controllo di tutte le app aperte. Anche l'Assistente vocale ha ricevuto miglioramenti. Questi includono l'anteprima delle voci e l'utilizzo di un nuovo comando da tastiera per spostarsi facilmente tra le immagini su uno schermo. Microsoft ha migliorato Windows Share per supportare più applicazioni, tra cui WhatsApp, Snapchat e Instagram, con il supporto per altre app in arrivo.

Moment 5 introduce i suggerimenti per lo Snap intelligente, che suggeriscono layout diversi a seconda delle app aperte. Anche la scheda Widget verrà migliorata, consentendo agli utenti di organizzare i widget in categorie. Microsoft ha migliorato la funzione cast, per mostrare automaticamente le notifiche quando viene trasmesso lo schermo in determinate applicazioni. Per quanto riguarda i sistemi business, Windows 365 Boot dispone ora di una modalità dedicata che consente di accedere automaticamente al Cloud PC quando si avvia Windows. Infine, Windows 365 Switch ha semplificato la disconnessione e aggiunto nuovi indicatori per mostrare quando si usa lo schermo di un Cloud PC o del PC locale. Windows 11 Moment 5 è già disponibile per gli utenti che hanno abilitato l'impostazione “Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update. Va comunque notato che non tutte le funzionalità sono attualmente disponibili, ma alcune verranno rilasciate nei prossimi mesi.