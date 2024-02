Microsoft Loop supporta link Figma per collaborazioni più semplici

Microsoft Loop è uno strumento relativamente recente dell'azienda. È stato rilasciato a livello generale nel novembre 2023, offrendo agli utenti funzionalità per organizzare i propri progetti in un unico spazio di lavoro. Un'altra azienda che offre uno strumento di collaborazione basato sul web è Figma, lanciato nel 2016. Alcune persone potrebbero utilizzare sia Figma che Microsoft Loop per lavorare sui propri progetti e collaborare con altri. Adesso, Microsoft ha annunciato che Loop supporta finalmente i link Figma. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, la società ha rivelato che gli URL Figma ora possono essere aggiunti a Loop. Ciò significa che le persone che accedono a entrambe le app per i loro progetti non devono più passare da un’app all’altra.

Microsoft Loop: come funziona il supporto dei link Figma

Il processo di aggiunta di collegamenti Figma è piuttosto semplice. Basta aprire un file su Figma e poi copiarne l'URL. In alternativa, è possibile fare clic sul menu Condividi e quindi selezionare l'opzione Copia collegamento. Il risultato è identico. Infine, non resta che accedere all’app Microsoft Loop e incollare l'URL Figma nel proprio progetto. L’azienda di Redmond afferma che gli utenti di Loop possono ingrandire e rimpicciolire l'URL di Figma sulla loro pagina. Se lo desiderano, possono visualizzare l'URL di Figma in modalità a schermo intero. L'azienda rileva che questa nuova funzionalità è disponibile solo con la versione desktop di Loop e non funziona ancora con le app mobili per iOS e Android.

Di recente, Figma è divenuta famosa per l’affare saltato di Adobe. Nel settembre 2022, Adobe ha annunciato che avrebbe acquisito Figma per la cifra enorme di 20 miliardi di dollari. Tuttavia, l’acquisto pianificato è stato bloccato dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito e Unione Europea a causa di preoccupazioni anticoncorrenziali. Poco più di un anno dopo, nel dicembre 2023, Figma ha annunciato che Adobe aveva deciso di non acquistare la società. Infine, Figma ha ricevuto una commissione di scioglimento inversa di 1 miliardo di dollari da Adobe.