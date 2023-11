Figma introduce FigJam AI per facilitare la creazione di progetti

Figma, il popolare strumento di progettazione di siti web e app, ha annunciato l’arrivo di FigJam AI, una nuova suite di strumenti AI dedicata alla whiteboard collaborativa FigJam. Questa suite semplifica e automatizzare la pianificazione e la creazione di progetti collaborativi, come diagrammi di flusso, sessioni di brainstorming, ecc. L'idea alla base di FigJam AI è quella di aiutare gli utenti ridurre i tempi necessari per creare manualmente i progetti di whiteboard collaborativa, lasciando ai designer il tempo di concentrarsi su compiti più urgenti. Come riportato sul blog ufficiale di Figma, FigJam AI “genera modelli per riunioni settimanali del team, brainstorming, revisioni e offre una modalità di pianificazione con sequenze temporali visive e organigrammi grazie ad un semplice prompt. Basati sulle migliori pratiche e ispirati a casi d'uso quotidiani, questi suggerimenti personalizzabili sono progettati per soddisfare gli utenti in qualsiasi momento del loro flusso di lavoro”.

FigJam AI: una nuova whiteboard collaborativa per ottimizzare il lavoro

La suite Figjam AI include alcune funzionalità interessanti: la prima, Generate, permette di generare modelli per vari tipi di progetti. Basterà descrivere ciò che si desidera ottenere e FigJam AI farà il resto. L'intelligenza artificiale suggerirà anche descrizioni predefinite da includere nel contenuto. Ad esempio, l’AI può proporre di aggiungere una sequenza temporale, il numero di progetti e le tappe fondamentali del progetto durante la generazione di un diagramma di Gantt. La seconda, chiamata Sort, organizza automaticamente gli sticky (ovvero dei post-it virtuali) in vari gruppi, in base a temi chiave. Summerize, infine, crea un riepilogo delle informazioni prese da gruppi di sticky con un solo clic. Queste nuove funzionalità possono essere utilizzate insieme a Jambot, un widget FigJam basato su ChatGPT che la società ha lanciato in versione beta lo scorso agosto.

Figma ha sfruttato il modello di linguaggio di OpenAI, ottimizzandolo per comprendere i concetti della piattaforma e della whiteboard collaborativa. La nuova suite FigJam AI è già disponibile in versione beta. Ad oggi può essere utilizzata gratuitamente, ma l’azienda in un prossimo futuro potrebbe proporre questo strumento in abbonamento.