Microsoft lancia servizio AI dedicato all’intelligence U.S.A.

Microsoft ha aggiunto servizi di intelligenza artificiale per clienti privati, aziendali e la versione education da poco più di un anno. Adesso, la società ha confermato di aver lanciato per la prima volta un altro servizio di intelligenza artificiale generativa per un ente governativo degli Stati Uniti. Bloomberg riferisce che questo nuovo servizio AI, che al momento non ha un vero nome pubblico, ma è stato creato per essere utilizzato da organizzazioni di intelligence statunitensi come la CIA. In realtà è stato lanciato la scorsa settimana ma è stato annunciato ufficialmente solo le scorse ore. Bloomberg ha citato William Chappell, chief technology officer di Microsoft per le missioni strategiche e la tecnologia, che ha affermato: “Questa è la prima volta che l’AI ha una versione isolata (non connessa a Internet) ed è su una rete speciale accessibile solo dal governo degli Stati Uniti”.

Microsoft: AI senza Internet evita la fuga dei dati governativi riservati

Chappell ha aggiunto che questo nuovo servizio AI, basato su GPT-4 LLM di OpenAI, può leggere i dati ma non può imparare da essi. Inoltre, non essendo connesso a Internet, il rischio di fuga di dati riservati è ridotto. Sebbene il nuovo servizio di intelligenza artificiale di Microsoft sia già attivo, dovrà ancora essere testato e approvato dai gruppi di intelligence statunitensi. Non si sa ancora quanto durerà il periodo di test. Inoltre, non si sa quale prezzo Microsoft intende addebitare al governo per questo servizio di intelligenza artificiale spia.

A marzo, l’Ufficio per la sicurezza informatica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha vietato l’uso dell’assistente AI generativo Copilot di Microsoft da parte dei suoi membri dello staff. Ciò era considerato un "rischio per gli utenti, a causa della minaccia di fuga di dati della Camera verso servizi cloud non approvati". Microsoft ha annunciato nel novembre 2023 l'intenzione di lanciare una versione di Copilot per gli enti governativi. Questo dovrebbe fare la sua comparsa proprio questa estate. Tuttavia, ad oggi non vi sono stati altri annunci particolari. L’anno di lancio è ancora fissato nel 2024, ma non chiaro se ciò avverrà nelle prossime settimane o i prossimi mesi.