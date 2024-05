Microsoft 365 Roadmap: nuove funzionalità Copilot su Outlook

Il sito web di Microsoft 365 Roadmap ha aggiunto nuove voci dedicate alle funzionalità imminenti in arrivo sulla sua suite di app di produttività online. Molte novità di questa settimana sono incentrate sui client di posta elettronica Outlook. La settimana scorsa, era stato annunciato che l’app classica di Outlook ora dispone di alcune funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Copilot, tra cui il riepilogo dei thread di posta elettronica e i coach di scrittura. Inoltre, entro questo mese, Copilot sarà disponibile anche nella nuova app Outlook per Windows e sul web. A giugno, queste app otterranno una nuova funzionalità Dettagli riunione, mentre a luglio, aggiungeranno anche alcune nuove impostazioni RSVP. Inoltre, gli utenti che utilizzano Loop, a maggio riceveranno una nuova funzionalità Copilot, che permetterà di sfruttare l’assistente in Loop quando si incollano i componenti nell'app Teams, Outlook e Note della riunione.

Microsoft 365 Roadmap: le novità Copilot per Teams in arrivo

Tra le novità della Microsoft 365 Roadmap vi sono anche nuove funzionalità per Teams. A giugno, utenti di Teams Rooms sul desktop potranno infatti aggiungere funzionalità di riconoscimento e attribuzione del relatore. Come riportato sul sito ufficiale della Roadmap: “Con Microsoft Teams Rooms, i partecipanti possono essere distinti automaticamente, indipendentemente dal tipo di dispositivo che sta catturando l'audio in una riunione. Inoltre, i loro contributi vengono attribuiti nella trascrizione, rendendo le riunioni più inclusive e produttive. Il riconoscimento del relatore sarà abilitato per qualsiasi partecipante alla riunione. Questo deve aver completato il semplice processo di registrazione tramite volto e voce e deve essere incluso nell'invito alla riunione. Gli utenti possono visualizzare le azioni della riunione generate automaticamente e loro assegnate, le decisioni importanti e i punti salienti della riunione utilizzando Copilot”.

Infine, a giugno gli utenti di Teams su tutte le piattaforme riceveranno alcuni miglioramenti ai workflow. Come riportato sulla Microsoft 365 Roadmap: “Gli utenti potranno scoprire quale modello di flussi di lavoro è stato utilizzato quando ricevono una scheda flussi di lavoro nelle chat e nei canali. Le schede del flusso di lavoro di Teams pubblicate da un modello ora includeranno un collegamento al modello utilizzato. Gli utenti potranno aprire il modello di flusso di lavoro e creare i propri flussi di lavoro di Teams automatizzati per risparmiare tempo durante il completamento delle attività di routine”. Le funzionalità indicati da Microsoft verranno rilasciate tutte entro la fine dell’estate. Per conoscere le prossime novità bisognerà attendere gli aggiornamenti della roadmap della prossima settimana.