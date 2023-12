Microsoft lancia nuova interfaccia semplificata di Edge DevTools

All'inizio di dicembre, Microsoft ha lanciato la versione stabile 120 di Edge. Insieme all’aggiornamento del browser, l'azienda ha anche rilasciato ufficialmente un'importante restyle dell'interfaccia utente dei suoi Edge DevTools, come confermato in n un post sul blog, pubblicato nelle scorse ore. Il team di sviluppo ha iniziato a lavorare alla riprogettazione quasi due anni fa, perché consapevole che l'app stava diventando “visivamente e concettualmente travolgente”. L'obiettivo era semplificare l'interfaccia utente dell'app in modo che fosse più facile da comprendere e utilizzare. Per soddisfare le richieste dei propri utenti, gli sviluppatori hanno riprogettato lo strumento Welcome. Questo sarà ora più utile a chi desidera imparare o rimanere aggiornato. È stata poi aggiunta una modalità per personalizzare l'interfaccia utente.

La più grande novità di Edge DevTools è stata aggiunta con l'aggiornamento Edge 120 Stable. Si tratta della “Barra delle attività”, che renderà più semplice riconoscere e scoprire gli strumenti disponibili. Come riferito dalla stessa azienda di Redmond: “ogni strumento è ora rappresentato da un'icona. I nomi degli strumenti vengono comunque visualizzati quando c'è spazio sufficiente per inserirli e al passaggio del mouse. Anche il lato destro della barra delle attività è molto meno confusionario di prima. In precedenza, DevTools a volte visualizzava fino a 7 icone sul lato destro. Le icone di errore, avviso e problema ora vengono visualizzate sull'icona dello strumento corrispondente e abbiamo riorganizzato le icone di personalizzazione, feedback e impostazioni in sole due voci di menu”. La barra delle attività può essere impostata nella tradizionale posizione orizzontale. Tuttavia, gli sviluppatori possono anche cambiarla in modo che diventi una barra verticale posizionata sul lato sinistro.

Microsoft ha inoltre rinominato il drawer di DevTools in cui aprire un secondo strumento accanto a quello aperto. Adesso si chiamerà “Quick View” (Visualizzazione rapida) Come la barra delle attività, anche la Quick View può essere utilizzato verticalmente. Adesso è ad esempio possibile utilizzare contemporaneamente sia lo strumento Elementi che lo strumento Console. Per aprire Quick View verticalmente, basta fare clic su “Dock Quick View”, nel pulsante destro nella barra degli strumenti. La nuova riprogettazione di Edge DevTools dovrebbe anche rendere più semplice aprire più facilmente gli strumenti con il pulsante “Altri strumenti”. Infine, sarà possibile spostare gli strumenti tra la barra superiore e inferiore. Per saperne di più, Microsoft offre una pagina dedicata, con tutti i dettagli del nuovo DevTools.