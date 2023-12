Microsoft lancia la versione Edge 121 nel Beta Channel

Microsoft Edge 120 è stato rilasciato soltanto pochi giorni fa nel canale Stable (quindi per tutti gli utenti). Tuttavia, L’azienda di Redmond ha già annunciato la disponibilità della nuova versione Edge 121 nel canale Beta, dedicato soltanto ad un gruppo ristretto di tester. Proprio come l'ultima versione stabile del browser, Edge 121 Beta si concentra sui clienti aziendali. Tuttavia, anche gli utenti standard noteranno delle modifiche. Tra queste vi è lo spostamento della pagina degli aggiornamenti dalle Impostazioni alla sezione Elementi essenziali del browser. Microsoft afferma che ciò migliorerebbe la visibilità delle funzionalità, ma anche l'esperienza dell'utente.

Microsoft: il changelog ufficiale di Edge 121

Con Edge 121 sarà possibile abilitare il branding organizzativo in Edge for Business. Come riportato sul sito Microsoft, ciò “permetterà di abilitare le risorse di branding della tua organizzazione da Entra nell'interfaccia utente relativa al profilo per i profili che hanno effettuato l'accesso con un account Entra ID (precedentemente noto come Azure Active Directory). Puoi aggiungere i dettagli della tua organizzazione come il nome alla pillola del profilo, il nome e il colore del marchio al riquadro a comparsa del profilo e il logo da sovrapporre all'icona della barra delle applicazioni di Edge for Business. Questo branding può aiutare gli utenti a distinguere più facilmente tra più profili e finestre del browser”. Il branding organizzativo predefinito può essere abilitato dagli amministratori tramite i criteri: “OrganizationalBrandingOnWorkProfileUIEnabled” e “[OrganizationLogoOverlayOnAppIconEnabled]”.

Microsoft ha inoltre integrato nuove policy di controllo relative agli errori di battitura. Il controllo di battitura integrato avviserà gli utenti quando vengono riscontrati errori, come un nome di dominio di un sito popolare digitato in modo errato che potrebbe indirizzare gli utenti su una pagina web dannosa. Gli amministratori possono controllare la disponibilità e configurare la protezione dagli errori di battitura del sito web utilizzando le policy “PreventTyposquattingPromptOverride” e “TyposquattingAllowListDomains”. In Edge 121 Microsoft ha aggiunto le policy “EdgeDisableDialProtocolForCastDiscovery”, per disattivare il protocollo DIAL per il rilevamento dei dispositivi di trasmissione, “NativeHostsExecutablesLaunchDirectly”, che forza l'avvio diretto degli host di messaggistica nativa dell'eseguibile Windows, “RelatedWebsiteSetsEnabled”, che abilita set di siti web correlati e “RelatedWebsiteSetsOverrides” che sostituisce set di siti web correlati. Infine, l’azienda di Redmond ha reso obsoleta la policy “SendMouseEventsDisabledFormControlsEnabled”, che controlla il nuovo comportamento per l'invio di eventi sui controlli del modulo disabilitati.

Microsoft Edge 121 Beta è scaricabile dal sito web ufficiale di Edge Insider. Il rilascio nel canale stabile è previsto a fine gennaio 2024.