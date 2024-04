Microsoft Edge 124: nuovo update arriva nel canale Stabile

Microsoft Edge 124 è stato reso ufficialmente disponibile nel canale Stabile. L'aggiornamento include alcuni bugfix, ma anche miglioramenti delle prestazioni e una migliore affidabilità. Inoltre, dispone di alcune patch di sicurezza specifiche per Edge, ovvero CVE-2024-29986, CVE-2024-29987 e CVE-2024-29991. La nuova versione del browser Microsoft offre anche Ha anche aggiornamenti di sicurezza del progetto Chromium e funzionalità per gli utenti aziendali, insieme a tre nuove policy. La prima è CopilotCDPPageContext che controlla l'accesso di Copilot con protezione dei dati commerciali al contesto del browser per i profili Microsoft Entra ID. La seconda è CopilotPageContext, che controlla l'accesso di Copilot al contesto del browser per Microsoft Entra ID. L’ultima è invece MutationEventsEnabled, che abilita gli eventi di mutazione deprecati/rimossi.

Microsoft Edge 124: le principali novità dell’aggiornamento

La prima delle novità di Microsoft Edge 124 riguarda le notifiche e-mail per le richieste di estensione nel servizio di gestione di Edge. Il servizio di gestione di Microsoft Edge offre agli amministratori la possibilità di ricevere notifiche tramite e-mail per le estensioni richieste dagli utenti. Questa notifica aiuta a informarli tempestivamente di eventuali nuovi feedback. Il nuovo Edge aggiunge anche controlli IA aziendali sicuri nel servizio di gestione del browser. Quest’ultimo offre ora un nuovo spazio dedicato agli amministratori per gestire tutti i criteri relativi all'intelligenza artificiale nel browser Edge. Ciò contribuisce a migliorare la sicurezza e la produttività degli utenti e dei dispositivi gestiti. Inoltre, sarà possibile Personalizzare il branding organizzativo utilizzando il servizio di gestione.

Microsoft Edge 124 offre anche controlli di cambio profilo automatico per Edge for Business nel servizio di gestione. Tra le novità vi è anche un nuovo popup di riautenticazione dell'account del profilo Edge aggiornato quando il Single Sign-On (SSO) dal browser al web non riesce. Inoltre, il supporto Web SQL è stato completamente rimosso. Sono stati introdotti suggerimenti per la cronologia delle query di ricerca tra dispositivi, ma anche l’estensione del supporto per la visualizzazione di file PDF protetti MIP a diverse sovranità (incluso GCCH). La nuova versione offre anche una gestione dei profili aggiornata e controlli di personalizzazione ed esegue la migrazione dell'esperienza degli aggiornamenti in Browser Essentials. Microsoft Edge 124 include poi un nuovo collegamento sul desktop per i nuovi dispositivi aziendali Microsoft Enterprise. Per scoprire tutte le novità incluse nel changelog, è possibile visitare la pagina ufficiale di Microsoft.