Microsoft Edge: rivelate nuove funzioni di modifica testo

La scorsa settimana, Microsoft ha rilasciato l'ultima versione del suo browser web, ovvero Edge 124, per tutti gli utenti del canale Stabile. Tale versione offre alcune nuove funzionalità, inclusi alcuni nuovi modi con cui gli utenti possono modificare il testo all'interno del browser. In un post sul blog di Microsoft Edge, la società afferma che, mentre i moderni browser web come Edge possono supportare operazioni come la modifica di documenti, la scrittura di codice, e-mail e altro ancora, ci sono alcune limitazioni a ciò che possono fare. Tuttavia, l’azienda ha lavorato su nuove funzionalità di modifica del testo che sono state inserite nelle recenti edizioni stabili di Microsoft Edge, come Compose, Windows Ink. Altre funzionalità sono poi state rese disponibili anche per i browser basati su Chromium, come l’API EditContext.

Microsoft Edge: tutte le novità introdotte sul browser

Come accennato, due delle funzionalità introdotte sono esclusive di Microsoft Edge. la prima è la funzionalità Compose. Questa aiuta a riscrivere il testo modificabile in un documento all'interno del browser con l'uso di Copilot di Microsoft. Come ricorda la stessa azienda di Redmond: “scegli una sezione di testo visualizzata in un campo modificabile e fai clic sull'icona Copilot per iniziare a riscrivere quella sezione, scorrendo diverse proposte generate dall'intelligenza artificiale. Puoi modificare le impostazioni di tono, formato o lunghezza in base alle tue esigenze”. L’altra funzionalità esclusiva di Edge è il supporto di Windows Ink per la scrittura digitale in luoghi come la barra degli indirizzi del browser, l'area di testo, gli elementi di input e le aree con l'attributo "contenteditable". Gli utenti possono eseguire operazioni come eliminare la scrittura digitale scarabocchiando sulle parole. Inoltre, possono aggiungere o rimuovere spazi tra le parole disegnando linee verticali e altro ancora.

Alcune altre funzionalità di modifica del testo sono state recentemente introdotte sia in Edge 124, sia in altri browser basati su Chromium. Una è l'API EditContext, che consente agli utenti di creare i propri editor di testo all'interno dei browser supportati. Un'altra API introdotta di recente ora consente agli utenti che desiderano copiare e incollare testo formattato HTML in app web di “scegliere quando desiderano ricevere l'intero contenuto HTML, piuttosto che una versione dell'HTML ripulita dal browser”. Microsoft afferma che questa nuova API ha già risolto alcuni problemi durante l’operazione “taglia-incolla” del testo nell'app web Excel. Infine, con il rilascio di Edge 124, è stato introdotto anche il nuovo attributo HTML chiamato "writingsuggestions". Questo disattiva la previsione del testo per qualsiasi parte modificabile di una pagina web. Anche se al momento si tratta di un'esclusiva Edge, potrebbe presto apparire anche su altri browser basati su Chromium.