Copilot for Microsoft 365 avrà l’autocompletamento per i prompt

Microsoft ha rivelato alcune nuove funzionalità che aggiungerà nei prossimi mesi al suo servizio di intelligenza artificiale generativa Copilot for Microsoft 365. Ciò permetterà agli utenti a migliorare i prompt testuali che utilizzano, in modo da ottenere risultati migliori da Copilot. In un post sul blog Microsoft, la società afferma che aggiungerà il completamento automatico per la digitazione di messaggi di testo in Copilot. Questo sarà simile alle funzionalità di completamento automatico utilizzate in Gmail di Google per scrivere e-mail e per digitare messaggi di testo sullo smartphone. Microsoft aggiungerà anche una funzionalità correlata, che riscriverà un messaggio di testo in Copilot che già scritto in modo che funzioni meglio con il chatbot.

Copilot for Microsoft 365: nuova interfaccia e possibilità di porre domande agli utenti

Inoltre, è in fase di sviluppo una nuova interfaccia per Copilot per Microsoft 365 denominata Catch Up. La società ha dichiarato che Catch Up "fa emergere approfondimenti personali basati sulla tua attività recente" e quindi "fornisce consigli reattivi" Microsoft ha inoltre rivelato che i team leader aziendali in Microsoft 365 saranno in grado di "creare, pubblicare e gestire prompt in Copilot Lab" progettati su misura per le esigenze specifiche del loro team. Microsoft ha anche aggiunto che in futuro Copilot sarà in grado di porre domande direttamente ai propri utenti. In teoria, ciò dovrebbe renderli più produttivi sul lavoro.

A proposito di lavoro, lo stesso post sul blog ha rivelato i risultati del quarto Work Trend Index annuale di Microsoft. Secondo un sondaggio condotto su 31.000 lavoratori in tutto il mondo, il 75% degli knowledge workers utilizza ora strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre, secondo questo report, i dipendenti stanno rafforzando le proprie competenze in materia di intelligenza artificiale in modo da poter essere assunti. Il post sul blog affermava: “alla fine dello scorso anno, abbiamo registrato un aumento di 142 volte dei membri di LinkedIn che aggiungevano competenze di intelligenza artificiale come Copilot e ChatGPT ai propri profili e un aumento del 160% di professionisti non tecnici che utilizzano i corsi di LinkedIn Learning per sviluppare la propria attitudine all'intelligenza artificiale”. Naturalmente, Microsoft desidera che tutti questi dipendenti utilizzino tali competenze in Copilot per Microsoft 365, in modo da poter vendere più licenze per quel servizio.