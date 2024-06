Microsoft Foto: rilascia versione realizzata con Windows App SDK

Ad aprile, l’azienda di Redmond ha lanciato una nuova versione della sua app Microsoft Foto per Windows 11 per i membri del programma Windows Insider. Questa è stata realizzata con gli strumenti Windows App SDK di Microsoft anziché con UWP (Universal Windows Platform), utilizzato per creare versioni precedenti dell'app Foto. In un post sul blog, Microsoft ha confermato che la nuova versione dell’app Foto è ora disponibile per tutti gli utenti di Windows 11. Chi ha già Microsoft Foto versione 2024.11050.3002.0 (o successive) può provare subito la nuova app. Gli strumenti Windows App SDK sono stati lanciati a marzo 2021. Gli sviluppatori di app possono utilizzarli per creare applicazioni per Windows 11 e per Windows 10 versione 1809 e successive. L'ultima versione principale di Windows App SDK è la 1.5, lanciata a fine febbraio 2024.

Microsoft Foto: tutte le migliorie introdotte con Windows App SDK

Nel blog, l’azienda ha descritto alcune delle sfide che il team di sviluppo di Microsoft Foto ha dovuto affrontare nel passaggio da UWP a Windows App SDK. Il post illustra anche alcuni miglioramenti prestazionali ottenuti dall'app Foto con Windows App SDK. Uno maggiori dei cambiamenti è l'uso della tecnologia web WebView2 utilizzata anche nel browser Edge. I miglioramenti nell'app Foto con supporto WebView2 includono in primis il supporto WebGL, che consente una migliore qualità di rendering delle immagini. Inoltre, tale update offre prestazioni superiori durante la condivisione di immagini di alta qualità tra i livelli nativo e Web utilizzando SharedBuffer. Viene anche supportata una versione più aggiornata di Chromium, che include i miglioramenti e gli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Infine, sono state ottimizzate le prestazioni del servizio AI proprietario, che richiede l'invio di buffer di pixel avanti e indietro dall’editor web all’app nativa per l'inferenza AI.

Microsoft ha inoltre rivelato che sta ancora lavorando su ulteriori miglioramenti delle prestazioni dell'app Foto, che verranno aggiunti in futuro. Uno di questi consentirà l'esecuzione della finestra di Microsoft Foto nel proprio processo. L’azienda di Redmond ha mostrato tale risultato in un video YouTube. Quest’ultimo mostra come app Foto funzioni molto più velocemente con l'uso di più processi rispetto all'attuale versione a processo singolo.